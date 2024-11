Promossa una tre giorni dedicata a un’eccellenza dolciaria. Previsti laboratori, degustazioni e tavole rotonde

Il Torrone Artigianale protagonista di un importante evento culturale a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria.

Nei giorni 6, 7 e 8 dicembre prossimi, la cittadina calabrese sarà teatro del primo “Festival del Torrone”, un evento ampio che mira a valorizzare un prodotto tipico della tradizione enogastronomica del territorio, un prodotto di eccellenza con un’antica e affascinante storia.

La manifestazione, che prenderà il via martedì 6 dicembre alle ore 16.00, si terrà presso i locali del Centro servizi agroalimentare e del legno. Durante la tre giorni, oltre alla Fiera del Torrone Artigianale di Taurianova, è previsto un ricco programma con workshop, dimostrazioni e laboratori di pasticceria, degustazioni, incontri, dibattiti, tavole rotonde, eventi per i più piccoli e un ricco cartellone artistico con spettacoli musicali e una mostra fotografica.

Il torrone e le materie prime, tra cui il miele, al centro di interessanti laboratori del gusto; degustazioni guidate dei torroni in abbinamento con i vini passiti di eccellenza e con le birre artigianali della Calabria.

Il concerto del trio Urban Fabula, appuntamento conclusivo della rassegna itinerante “Autunno in Jazz”, suggellerà la giornata del 7 dicembre, durante la quale si terrà una tavola rotonda con esperti, produttori, rappresentanti istituzionali e delle associazioni di categoria.

Gli itinerari Gospel del Corona Chorus approderanno a chiusura del Festival nella serata dell’8 dicembre, per la quale sono previste degustazioni a cura degli studenti dell’Istituto alberghiero “G. Renda” di Polistena, e ancora attività per bambini, un workshop teorico sul torrone e dimostrazioni a cura della Federazione internazionale di pasticceria.

L’evento – organizzato in sinergia con molti maestri pasticceri di Taurianova - si avvale del patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena, della FIPGC (Federazione Internazionale di Pasticceria), e della collaborazione di importanti partner, tra cui, Slow Food Reggio Calabria, Ais Calabria (Associazione Italiana Sommelier), Conpait Calabria (Confederazione nazionale pasticceri) e Apar (Associazione pasticceri artigiani reggini).

Il Festival del Torrone, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti – con l’intento di proporre in chiave culturale, sociale ed economica, nel contesto territoriale e nazionale, questa risorsa enogastronomica -, sarà realizzato grazie al lavoro dell’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Raffaele Loprete e dell’Assessore alle Attività Produttive Luigi Mamone.

Un appuntamento da non perdere dunque per gli appassionati di questo dolce prelibato, un appuntamento per tutti, un’occasione di visibilità, di crescita, di confronto per i pasticceri e per l’intera comunità. Ulteriori informazioni e il programma dettagliato su www.festivaltorronetaurianova.it.