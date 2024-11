Terza e ultima giornata per la kermesse, 24 i cantanti in gara. A realizzare i premi, il maestro orafo calabrese Michele Affidato

È il giorno della finale per il Festival della Canzone Cristiana Sanremo, giunto quest'anno alla sua terza edizione. La kermesse, partita il 7 febbraio, si tiene nella cornice dello storico Teatro della Federazione operaia sanremese, in via Corradi, ed è trasmessa in diretta televisiva nazionale su LaC Tv - canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e inoltre su LaC Play e in streaming su lacnews24. it -, sul sito del Festival della Canzone Cristiana e in diretta radiofonica su Radio Mater. Appuntamento dunque, anche oggi, a partire dalle ore 15 sui nostri canali.

Musica e fede si mescolano nel Festival, organizzato dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, che nelle precedenti edizioni del 2022 e del 2023 ha ottenuto un rilevante successo mediatico nazionale. Per la sua terza edizione, la kermesse ha ottenuto nuovamente i patrocini delle più importanti istituzioni, tra cui quelli del Senato della Repubblica, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia. Sono 24 i cantanti in gara e tanti gli ospiti illustri del mondo musicale e della cultura italiana. A condurre il Festival, insieme al Direttore artistico Venturi, il giornalista Claudio Brachino e il terzetto femminile composto da Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani. I premi sono stati realizzati per l’occasione dal maestro orafo calabrese, Michele Affidato.

I cantanti in gara