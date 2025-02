Se il Festival di Sanremo è un evento capace di unire l’Italia davanti alla televisione, c’è una cosa che continua a dividerla: la fede calcistica. Quest’anno il palco dell’Ariston si trasforma in un vero e proprio campo da gioco, con cantanti e conduttori pronti a sfidarsi a suon di cori… e di derby.



Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 75ª edizione, non ha mai nascosto la sua passione per la Fiorentina. Fedele tifoso viola, Conti ha collezionato sia soddisfazioni che delusioni, come l’ultima sconfitta contro l’Inter. E a proposito dei nerazzurri, quest’anno senza Amadeus la rappresentanza interista si riduce notevolmente.

Alessandro Cattelan, conduttore del DopoFestival, è uno dei pochi sostenitori dell’Inter sul palco, insieme alle cantanti Rose Villain e Francesca Mesiano (dei Coma_Cose). La situazione si fa interessante proprio nel duo, perché Francesca è interista, mentre Fausto Zanardelli (Cose) tifa Milan, portando all’interno del gruppo un curioso derby della Madonnina.

Se stilassimo una classifica delle squadre più rappresentate al Festival, il Milan dominerebbe la scena. Fedez, Irama, Gué Pequeno, Rkomi e Fausto (Cose) portano in alto i colori rossoneri, forti anche di una brillante campagna acquisti invernale.

Al secondo posto troviamo Juventus e Roma, entrambe rappresentate da quattro artisti. Francesca Michielin e Francesco Gabbani, juventini di lungo corso, saranno affiancati quest’anno dal debuttante Brunori Sas e da Sarah Toscano. Il loro derby ideale sarà contro Willie Peyote, tifoso sfegatato del Torino, che promette scintille.

Simone Cristicchi, Tony Effe, Elodie e Noemi portano i colori giallorossi, affiancati dall’icona romanista per eccellenza, Antonello Venditti, super ospite del Festival. Dall’altra parte della capitale ci sono Achille Lauro e Giorgia, storici sostenitori della Lazio, pronti a dar vita a un derby musicale capitolino.

Massimo Ranieri, Stash dei The Kolors e Kekko dei Modà rappresentano il Napoli, con il sogno di vedere i partenopei sollevare il quarto scudetto. Bresh e Olly, invece, portano sul palco il derby della Lanterna: Bresh, genoano doc, ha persino trasformato il suo brano “Guasto d’amore” in un inno per il Grifone, mentre Olly resta fedele alla sua Sampdoria, nonostante le difficoltà del club. Non manca neanche un tocco di Serie B con Rocco Hunt, grande tifoso della Salernitana, una passione ereditata dal padre.

Alla fine, il Festival di Sanremo si conferma non solo una vetrina per la musica italiana, ma anche un perfetto campo di gioco per sfide calcistiche simboliche. Tra cori e derby ideali, c’è da scommettere che anche sugli spalti dell’Ariston non mancherà qualche sfottò goliardico.