Aiello parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Ora. L’ufficialità è arrivata ieri sera quando Amadeus, durante la finalissima di Sanremo Giovani, ha annunciato il cast dei big in gara della settantunesima edizione del festival della canzone italiana.

Antonio Aiello, nome completo del cantante, nasce nel 1985 a Cosenza. Nella sua infanzia studia pianoforte e violino e a 16 anni inizia ad esibirsi in pubblico componendo le sue prime canzoni. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico ottiene la laurea in Scienze della Comunicazione e poi in Economia. Successivamente si trasferisce in Australia alla ricerca di sound differenti che possano ispirare la sua musica. Nel 2011 si era candidato nella categoria nuove proposte del Festival ma non era andata bene.

Nel 2019 ha conquistato il disco di platino con il brano Arsenico il suo primo vero successo, anche se il suo album d’esordio risale al 2017. Per La mia ultima storia, sempre lo scorso anno, riceve il disco d’oro. Nel 2020 ha bissato questo successo con Vienimi (a ballare) che, ad oggi, ha raccolto oltre 12mln di visualizzazioni su youtube.

In merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo ha dichiarato: «Sarà un modo per abbracciare più persone possibili. Cercherò di fare una grande festa e divertirmi».