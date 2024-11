La Regione pubblica la graduatoria definitiva dei progetti culturali innovativi ammessi a finanziamento. Ne dà notizia l’assessore regionale Maria Francesca Corigliano, che comunica l’ammissione di «119 proposte per un totale di 2.225.341,11 euro, che consentiranno la realizzazione di attività cosiddette innovative e che potranno compiersi entro il 31 agosto 2019, secondo quanto stabilito dalla proroga dei termini disposta dal Dirigente generale del dipartimento Istruzione e attività culturali».



L'elenco in questione è quello relativo «all'azione 1.3 dell’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria».

«L'ultima graduatoria della azione 1.3 completa la programmazione messa a bando nel 2018 - ha dichiarato l'assessore Corigliano - con un impegno complessivo di oltre 15 milioni di Euro che comprende la seconda annualità degli storicizzati. Il solo bando 2018, da una dotazione di 2.700.000 euro è passato a più di 7.400.000 euro, consentendo ad una larga platea di beneficiari, pubblici e privati, di poter realizzare progetti di valorizzazione all'interno di beni culturali di tutta la Calabria, accrescendo la conoscenza e la fruibilità di un vasto patrimonio culturale materiale e immateriale. Le sei tipologie previste dal bando, tra eventi di spettacolo musicali, teatrali, multidisciplinari, mostre d'arte nei principali musei regionali, sostegno a bande ed orchestre del territorio, approfondimento e studio sulle figure cardine della storia calabrese con tanto di pubblicazioni e audiovisivi hanno offerto moltissime occasioni di lavoro per i professionisti della cultura e di promozione sociale e territoriale in ogni angolo della regione».

Ecco le graduatorie definitive, comprese quelle relative ai progetti non ammessi e a quelli ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse:





Progetti ammessi e finanziati





Progetti ammessi ma non finanziati



Progetti non ammessi

LEGGI ANCHE:

4 milioni per 122 eventi culturali: ecco chi ha ottenuto i fondi regionali