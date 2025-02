La cantante tranquillizza i fan dopo un rovinoso capitombolo durante le prove: «Pronta a partire». Con un tutore alla gamba, non rinuncia alla sua terza partecipazione al Festival. Sarà sul palco di Sanremo con il brano Fango in paradiso, una canzone che parla di amore e rinascita

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, Francesca Michielin è già protagonista… ma non esattamente per la sua performance canora. Durante le prove al teatro Ariston, la cantante è caduta rovinosamente dalle celebri scale, finendo con un tutore alla gamba destra. A raccontare l’accaduto è stata lei stessa sui social, postando su Instagram una foto che la ritrae sdraiata, con un vistoso tutore, un pupazzo tra le braccia e gli occhi chiusi, accompagnata dalla didascalia: «Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire».

Il riferimento scherzoso al suo celebre brano Nessun grado di separazione ha subito strappato un sorriso ai fan, che non hanno tardato a inondare la cantante di messaggi di affetto e incoraggiamento. Alcuni follower hanno persino paragonato l’infortunio a episodi simili capitati a star del rock come Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers e Dave Grohl dei Foo Fighters, ironizzando sul fatto che, come le grandi leggende della musica, anche la Michielin abbia avuto il suo «momento rock» sul palco.

Nonostante l’incidente, Francesca Michielin ha confermato la sua presenza sul palco del Festival con il brano Fango in paradiso, una ballad intensa che parla di un amore finito, ma soprattutto di speranza e rinascita. «Questo brano è un simbolo del mio percorso personale. È nato in un momento difficile e rappresenta la mia voglia di ripartire, senza paura di mostrarmi per quello che sono», ha raccontato la cantante durante le interviste pre-Festival.

Quella del 2025 è la sua terza partecipazione alla kermesse ligure, dopo il secondo posto nel 2016 con Nessun grado di separazione e l’avventura del 2021 al fianco di Fedez con Chiamami per nome. Ma questa volta, la partecipazione ha un significato ancora più profondo. Negli ultimi anni, la cantante ha affrontato una serie di problemi di salute che l’hanno costretta a una lunga pausa, culminata con un delicato intervento di nefrectomia, ovvero la rimozione di un rene.

«Ho vissuto una profonda crisi – ha rivelato a Leggo –. Mi sono ritrovata con un corpo che non funzionava più, il diaframma bloccato, e non riuscivo più a cantare. Mi sono chiesta se sarei stata in grado di farlo di nuovo. Ho temuto di non poter più essere la Francesca di prima. Ma poi ho capito che una rinascita è possibile. Non si deve mai pensare di essere meno di prima».

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Dopo aver visto il post su Instagram, i fan hanno subito riempito il profilo della Michielin di messaggi di incoraggiamento, sottolineando la sua forza e determinazione. «Siamo con te, Francesca! Spacca tutto!» scrive qualcuno, mentre altri le augurano di essere la «regina del Festival» nonostante il piccolo incidente di percorso.

Per Francesca, Fango in paradiso rappresenta una sfida, ma anche un’occasione per riscoprire la sua voce e raccontare un nuovo capitolo della sua vita. Con una carriera iniziata giovanissima, vincendo X Factor nel 2011, la cantante ha saputo trasformarsi e crescere, mantenendo sempre una forte connessione con il suo pubblico.

La marcia verso Sanremo è appena iniziata, e con il suo brano Francesca Michielin sembra pronta a riprendere in mano la sua storia. Anche con un tutore alla gamba.