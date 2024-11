Una carrellata di successi, da “La donna cannone” a “Rimmel”, passando per la struggente “Pezzi di vetro”, “Buonanotte fiorellino” e “Generale”. Per la prima volta nella Locride tutti i più grandi successi del «principe» della musica italiana suonati dal vivo. Applausi e standing ovation ieri sera per Francesco De Gregori a Roccella Jonica. Il cantautore romano ha tenuto a battesimo la prima edizione del Summer Festival, organizzato dalla Essemme Musica di Maurizio Senese, emozionando i circa mille spettatori del teatro al castello.



Il tour è partito nel mese di luglio e vede De Gregori protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio, accompagnato da sua band composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Primiano Di Biase all’hammond e Simone Talone alle percussioni.

Cappellino, occhiali scuri, maglietta bianca e chitarra in braccio. Quasi due ore di live povere di parole ma ricche di musica senza soluzione di continuità per questo giovane 70enne in stato di grazia, felice di poter tornare a suonare davanti ad un pubblico dopo mesi complicati a causa della pandemia. Un inizio col botto per il Roccella Summer Festival, che proseguirà il prossimo 13 agosto con il live di Fiorella Mannoia.