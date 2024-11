Pilastro della scena Hip-hop italiana, il rapper, autore e compositore si proporrà in veste Dj al Vinyl Live Music Club

Frankie hi-nrg mc, rapper, autore e compositore, sulla scena da oltre 20 anni, atteso a Lamezia Terme in veste di DJ, è pronto ad offrire una selezione di musica rap/hip-hop ed elettronica nel suo set di 2 ore, spaziando tra celebri hit e interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi



Ha all'attivo 6 album, l’ultimo dei quali “Essere Umani” e vanta numerose collaborazioni con grandi artisti e cantanti come Fiorella Mannoia, Giorgia, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Roy Paci, Pacifico, Niccolò Fabi, oltre agli americani Nas e RZA; e inoltre con Vittorio Gassman, Franca Valeri, Paola Cortellesi, Ascanio Celesti ni, Piera degli Esposti, Antonio Rezza. È autore di grandi successi come "Potere alla Parola", "Libri di Sangue", "Rap Lamento", "Direttore". Nel 2008 e nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo.

In concerto per l’unica data in Calabria, l’artista di fama nazionale si esibirà a Lamezia al Vinyl Live Music club sabato 26 novembre a partire dalle 21.00.