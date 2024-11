Un ritorno trionfale. Dopo due anni di attesa Gennaro Calabrese è tornato a teatro portando a Roma il suo nuovo spettacolo “Un Calabrese su Marte”. Un turbinio di voci, musica, imitazioni e satira, arricchito dalla solita brillantezza dello showman reggino che ha raccontato in esclusiva, ai microfoni de LaCapitale, le emozioni e i retroscena legati all’esibizione.

«Vivere le cose con il sorriso aiuta l’animo - ha spiegato Calabrese - noi artisti siamo fortunati a poterlo vendere a chi per ovvi motivi non lo ha. Se si viene a teatro magari due ore di leggerezza si riescono a ritagliare». Lo spettacolo racconta il viaggio della navicella “Cipollo Undici”, made in Tropea, verso Marte, terra in cui ironicamente rifugiarsi dalle sventure che hanno sconvolto l’Italia.

