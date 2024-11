Sold out all'anfiteatro comunale della città cosentina per la terza tappa del "Festival di Acri". Il tour dell'artista campano prosegue questa sera con l'esibizione in programma a Roccella Jonica

Nel suggestivo scenario dell'anfiteatro comunale di Acri, si è tenuta la terza tappa della rassegna "Festival di Acri", che ha visto assoluto protagonista il cantautore partenopeo Gigi D'Alessio. L'atteso concerto si è trasformato in un autentico bagno di folla, con circa 4.000 appassionati che hanno invaso l'arena per godersi una serata di emozioni e musica. La manifestazione "Festival di Acri" è stata organizzata da un gruppo di imprenditori locali, guidati da Giuseppe Belsito, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Migliaia i fan arrivati ad Acri da ogni angolo della Calabria, e non solo, per assistere a una delle tappe di "Dove c'è il sole Tour", l'appuntamento estivo che sta vedendo il cantante partenopeo fare incetta di sold out. Così come tutto esaurito, in ogni ordine di posto, è risultato essere il concerto all'anfiteatro di Acri. D'Alessio ha saputo animare e infiammare l'intera platea con le sue melodie coinvolgenti e le sue canzoni intramontabili. Da "Non mollare mai" a "Un nuovo bacio", passando per "Annarè", fino a far ballare il pubblico con "Como suena el corazon".

Con oltre trent'anni di carriera alle spalle, Gigi D'Alessio ha regalato al pubblico un viaggio musicale, durato oltre due ore, attraverso il suo repertorio, ripercorrendo sul palco di Acri i successi che lo hanno reso una delle voci più amate della musica italiana. Ogni brano è stato accolto da un coro unisono di voci, dimostrando quanto le sue canzoni siano radicate nel cuore dei suoi tanti fan.

Dopo l'appuntamento di Acri, il cantante partenopeo sarà questa sera a Roccella Jonica per esibirsi sul palco del Roccella Summer Festival, nella stessa città reggina replicherà il prossimo 28 agosto.