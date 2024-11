Il segretario del Sindacato calabrese al congresso di Chianciano candidato alla successione di Franco Siddi alla guida della Federazione nazionale della stampa.

“L’unica certezza che inquieta i giornalisti italiani è la crisi economica che al di là delle buone intenzioni spegne le luci delle redazioni e le speranze di quanti credono ancora nel giornalismo quale bandiera della libertà di stampa e della qualità dell’informazione. Così Carlo Parisi, vicesegretario nazionale uscente e segretario del sindacato calabrese, ai lavori del 27esimo congresso nazionale della Federazione della stampa in corso di svolgimento al grand hotel dei congressi di Chianciano Terme. Presieduto da Giovanni Rossi la massima assise del sindacato italiano dei giornalisti è iniziata con la relazione del segretario nazionale Franco Siddi, eletto al congresso di quattro anni fa a Bergamo e che lascia la prima poltrona di corso Vittorio Emanuele a Roma. Due i candidati al vertice della Fnsi per il prossimo quadriennio: Carlo Parisi e Raffaele Lo Russo. Il leader dei giornalisti calabresi a Chianciano con diciannove delegati tra professionali e collaboratori ha messo a disposizione la propria candidatura per favorire la ricerca di un impegno di rinnovamento del sindacato nazionale.

