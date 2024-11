A Cosenza saranno distribuite le clementine antiviolenza, a Catanzaro una rappresentazione teatrale per dire basta alle violenze di genere



Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, da nord a sud, quindi, città unite per la lotta alla violenza contro le donne. Il 25 novembre è la data scelta dalle Nazioni Unite nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno, in ricordo dell’assassinio delle tre sorelle Mirabal, violentate e uccise da uomini dell’esercito domenicano nel 1969. La data della loro morte è stata scelta per ricordarle e ricordare tutte le altre milioni di vittime di violenza, che ogni anno perdono la vita, se si calcola solo il fatto che in Europa ogni giorno 7 donne vengono uccise e in Italia una donna muore ogni due giorni, sempre per mano del partner.



“ Confagricoltura Donna sarà presente anche quest’anno in molte piazze italiane per la Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne per proporre, in cambio di un’offerta libera, le clementine di Calabria Igp, ormai diventate simbolo dell’antiviolenza di genere”. Lo ha detto Marina Di Muzio, presidente di Confagricoltura Donna annunciando l’iniziativa dell’associazione, che riunisce le imprenditrici di Confagricoltura. Le clementine, offerte, dalle imprenditrici di Confagricoltura Donna Calabria in ricordo di Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro, massacrata dall’ex fidanzato in un agrumeto della cittadina ionica, verranno distribuite oggi a Milano e Cosenza.



A Catanzaro rappresentazione teatrale di un’opera di Edward Allan Baker, “Dolores”. Infine, flash-mob delle donne a Siracusa davanti al palazzo di giustizia.