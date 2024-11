Tutte le iniziative in programma nelle diverse province della Calabria

Anche in Calabria sono tante le iniziative organizzate per celebrare la Giornata della Memoria. Oggi, infatti, nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz si celebra la giornata internazionale per il ricordo delle vittime dell’olocausto nazista.



Ecco le principali iniziative previste nelle diverse province:

Cosenza – Città dei Ragazzi 9:15 Mostra tematica e attività laboratoriali per le scuole primarie e secondarie organizzate dal Comune. Alle 18:00, nella Casa delle Culture, rappresentazione dello spettacolo ”Terezin. Le farfalle non volano qui”, interpretato da Antonella Carbone per la regia di Massimo Costabile. Auditorium Guarasci 09:30 Consegna da parte del prefetto, Gianfranco Tomao, di medaglie d’onore ai familiari di cittadini deportati nei lager nazisti.



Diamante. Villa comunale ”Sandro Pertini” alle 10:00 Iniziativa con la partecipazione di Giulia Spizzichino, testimone della Shoah.



Tarsia. Ex campo concentramento Ferramonti ore 10:00 Il presidente della Provincia Mario Occhiuto partecipa a un’iniziativa promossa dal Comune.



Altomonte. Piazza San Francesco alle 10:00 Manifestazione conclusiva delle iniziative promosse dal Comune. In programma, tra l’altro, una mostra sul tema “Le vittime dimenticate del regime nazista”.



Catanzaro – Sala tricolore Prefettura ore 11:00 Iniziativa promossa dalla Prefettura, con la consegna di medaglie d’onore ai familiari di due internati nei campi di concentramento, Gaetano Reale e Raffaele Stanizzi.



Reggio Calabria – In prefettura, alle 11.30, consegna medaglie d’onore ai familiari dei prigioni dei campi di concentramento

Acri. Museo arte contemporanea alle 11:00 inaugurazione di una collezione di opere del maestro tedesco Hans Richter.



Crotone – Sala consiliare Comune alle 16:30 presentazione del libro del giornalista Gennaro Cosentino “Giovanni Grillo – Da Melissa al lager”. Annunciata anche la presenza prefetto e sindaco, Vincenzo De Vivo e Peppino Vallone.



Castrovillari protoconvento Francescano alle 17:30 Luigi Troccoli presenta il suo libro ”L’internato in oggetto: tre anni di concentramento in un Comune del sud. Ebrei a Castrovillari (1940-43)”, edito da Prometeo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Mystica Calabria.