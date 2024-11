Dopo aver visto illuminati di blu l’Empire State Building di New York, la Grande Piramide di Giza in Egitto, l’Arco di Costantino a Roma e molti altri. Quest’ anno Vibo Valentia donerà un tocco di blu ai suoi monumenti più significativi

“Il 2 Aprile di ogni anno, a partire dal 2007, su iniziativa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo. Sempre un maggior numero di Città, anche in Italia, anno dopo anno, vedono impegnate Famiglie, Medici, Terapisti, Psicologi, Associazioni ed Enti Locali nella campagna di sensibilizzazione sociale alla consapevolezza dell’Autismo e, più in generale, di tutti i Disturbi dello Spettro Autistico. Vibo Valentia quest’anno rappresenterà la città calabrese dove, più che in ogni altro centro, la campagna di sensibilizzazione sociale vedrà impegnati, al fianco delle storiche organizzazioni da tempo in campo nel trattamento dell’Autismo e del supporto genitoriale, nuove iniziative da parte di Famiglie, Associazioni Sportive e di utilità sociale, con la graditissima ed attiva partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Infatti, una serie di manifestazioni ed eventi, distintamente concepite e organizzate, sono promosse nell’arco di ben 10 giorni, con un solo leitmotiv. Approfondire i temi legati all’Autismo: maggiore sensibilizzazione sociale, divulgazione scientifica, promozione del supporto genitoriale” affermano in una nota Daniele Murdà, Angela Foti, Luciano Giannini, Maria Vittoria Cannatelli, Enrico Mignolo.

Dal 30 Marzo al 2 Aprile 2015 Vibo Valentia aderirà a LIGHT IT UP BLUE, la campagna mondiale lanciata da AutismSpeaks.org, la più grande organizzazione mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulla “questione-Autismo”: i più famosi monumenti ed edifici delle principali città del mondo vengono colorati con il blu, il colore del desiderio di conoscenza e di sicurezza, per testimoniare la sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici. A Vibo Valentia si coloreranno di BLU: Piazza Sacra Famiglia, la Fontana della rotatoria di L.go Renato Guttuso e la Fontana della rotatoria di L.go Nassirija. L’iniziativa è promossa dalla Hipponion Nuoto a.s.d, gestore della Piscina Comunale di Vibo Valentia; dal Coordinamento Regionale per la Calabria della TMA Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Maietta; dall’Associazione Piccoli Grandi Grisù – Vigili del Fuoco di Vibo Valentia; da alcune famiglie di soggetti autistici, con il contributo di Prevarin srl.

Il 2 Aprile 2015 la campagna di sensibilizzazione a Vibo Valentia, entrerà nel vivo, con il BLUE DAY. In Calabria aderiscono anche Reggio Calabria (Provincia e Comune), Rende, Locri e Cosenza. Quel giorno si colorerà di blu anche lo storico Palazzo Gagliardi, nel cuore del centro storico della Città. Questa iniziativa è promossa dalla storica Prometeo Onlus – Servizi per l’Autismo, associazione di categoria che da molti anni si occupa di Autismo in collaborazione con l’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e con il contributo di Fondazione Santo Lico, Confcommercio Vibo Valentia, Filippo’s Caffè Letterario, Balloon Art e di molte famiglie di soggetti autistici.

Sempre il 2 Aprile 2015, l’Associazione Prometeo Onlus-Servizi per l’Autismo allestirà, per tutta la giornata, lungo Corso Vittorio Emanuele III, un gazebo che vedrà operativi famiglie e professionisti con il duplice obiettivo di dare informazioni scientifiche sui Disturbi dello Spettro Autistico. Sempre presso lo stand saranno esposti oggetti realizzati, all’interno dei laboratori occupazionali dell’Associazione Prometeo, dai ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico, allo scopo di raccogliere fondi da utilizzare all’interno degli stessi laboratori.

Il giorno 8 Aprile 2015 la campagna di sensibilizzazione si concluderà con un importante appuntamento presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’incondizionata disponibilità del Comandante Provinciale, Ing. Giuseppe Bennardo, unita alla grande collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno permesso all’Associazione Piccoli Grandi Grisù di organizzare un pomeriggio di animazione e divertimento aperto a tutti i bambini e ragazzi della Città, alla scoperta di un mestiere così affascinante. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti i bambini e ragazzi, di tutte le scuole, ai loro insegnanti e, soprattutto, a tutte le famiglie. La manifestazione si concluderà con una colorata passeggiata, rigorosamente blu, che dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, terminerà in Piazza della Sacra Famiglia dove, tutti i presenti riceveranno la benedizione del Parroco, Don Piero Furci.