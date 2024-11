'Gira e rigira, la Calabria ti stupisce sempre', è lo slogan scelto dalla Regione Calabria per la nuova campagna di promozione turistica del nostro territorio.

La campagna, con il coordinamento dell'ufficio marketing interno guidato da Eugenio Sonni, con l'ausilio e la collaborazione del Gruppo Pubbliemme, Concessionaria pubblicitaria del mezzo aeroportuale, è a cura della Sacal S.p.A., la Società Aeroportuale dello scalo lametino, guidata dal manager calabrese Massimo Colosimo, che negli ultimi tempi ha registrato una costante crescita, confermando e ampliando il ruolo di primo piano che l’Aeroporto ha nella nostra Regione.



Questa volta, la campagna pubblicitaria, ha anche un approccio mobile nel senso letterale del termine: le immagini di Gira e rigira, oltre che tappezzare i tunnel interni della struttura aeroportuale, sono state impresse nel pullman che percorrendo nei suoi viaggi tutta la Regione, mostrerà i diversi aspetti di questa meravigliosa terra, tra mare, montagna e prodotti tipici.



"Con questa campagna di comunicazione vogliamo lanciare un messaggio importante da una Regione che purtroppo non è ancora del tutto e adeguatamente conosciuta e apprezzata: in Calabria basta un attimo per passare dalle coste sabbiose al suggestivo entroterra, godere delle meravigliose e caratteristiche spiagge e del mare in estate, delle montagne innevate d’inverno, farsi rapire dai sapori forti e tipici , immergersi nei colori e nella cultura antica e gloriosa del Mediterraneo, culla di saperi, tradizioni e luoghi antichi e mitici".



Perché Gira e rigira c’è sempre un buon motivo per vivere la Calabria, da qualunque punto la guardi ti sorprende sempre.