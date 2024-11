Grande successo venerdì a Roma per Il Premio Vitti - dedicato a Monica Vitti, presso gli ex Studios Ponti - De Laurentiis, in cui recitarono attori come Vittorio De Sica e Totò. Il premio, una pellicola cinematografica laminata in oro 24 karati, realizzato da GBS Spadafora, gli orafi calabresi che hanno al loro attivo tanti premi nazionali, come quello della Mostra del Cinema di Venezia, il premio Mia Martini, le creazioni destinate a premi Oscar come Russell Crowe, Roberto Benigni, le opere sacre consegnate a diversi papi.

Giuseppe Spadafora ha partecipato personalmente alla cerimonia di premiazione e ha ricevuto i complimenti del regista Gabriele Muccino. La cerimonia è entrata nel vivo con l’arrivo degli ospiti e l’apertura del Photocall di oltre 10m con Red Carpet interamente brandizzato con tutti i loghi dei sostenitori storici del Premio. Gli ospiti e i premiati hanno raggiunto l’area palco (di oltre 120mq), con un set televisivo e un ledwall di oltre 5m. Sponsor e sostenitori del Premio: Emy show gruop, Regione Lazio, Comune di Roma, Sky, Sky TG24, SIAE, Italpress, Roma Today, Il Messaggero e tanti altri.

Tra i premiati con il Vitti: Gabriele Muccino, Francesco Pannofino, Lina Sastri, Laura Chiatti, Leo Gullotta. Su Monica Vitti unanime il commento degli attori e degli ospiti: «Ognuno di noi deve qualcosa a Monica Vitti, lei è stata pioniera, ha distrutto ogni barriera e per tutto questo non dobbiamo dimenticarla mai ». «I suoi capelli, la sua Voce, la sua comicità, la sua sensualità era perfetta». Molti sono stati anche gli omaggi del mondo dello spettacolo: da Paola Cortellesi a Valerio Mastandrea, Maria Grazia Cucinotta, Enrico Vanzina, Giuliano Sangiorgi, Paolo Virzì, Pupi Avati. L’omaggio della capitale è stato portato da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.