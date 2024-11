Ritorna anche oggi, eccezionalmente di venerdì, la trasmissione condotta da Pietro Comito. Argomento della puntata 'Giustizia al femminile?', il tema del Festival della letteratura e del diritto, l'importante manifestazione culturale in corso in questi giorni tra Reggio Calabria e Palmi

"Giustizia al femminile?", il tema del Festival della letteratura e del diritto, l'importante manifestazione culturale in corso in questi giorni tra Reggio Calabria e Palmi, della quale LaC-Gruppo Pubbliemme sono media partner, sarà il tema della puntata odierna de I fatti in diretta, la trasmissione condotta da Pietro Comito in onda eccezionalmente anche questo venerdì alle 14.15.

Nel corso della puntata sarà trasmesso in diretta dall'aula ex Assise del Tribunale civile di Palmi, il processo a Don Giovanni, momento centrale della manifestazione culturale ideata dal giudice Antonio Salvati. Lo stesso giudice Salvati sosterrà l'accusa, la difesa sarà invece patrocinata dal magistrato Vincenzo Piscitelli (presidente dell'Associazione Astrea - Sentimenti di giustizia), giudici saranno invece l'avvocato Elisabetta Silva (presidente dell'Associazione Donne Giuriste Milano) e Edmondo Capecelatro (avvocato e autore teatrale).



Ospiti in studio gli avvocati Giovanna Fronte e Maria Limardo, apprezzate espressioni del foro e molto attive nella società tanto sul fronte squisitamente civile quanto su quello politico, con le quali si dibatterà del tema, appunto, "Giustizia al femminile?".

Oggi alle 14.15 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it