Debutta su Sky Atlantic il lavoro cinematografico sulla storia di John Paul Getty III, erede dell'impero petrolifero Getty, rapito dalla 'ndrangheta a Roma

“Trust” la nuova serie tv della FX firmata dal regista premio Oscar, Danny Boyle, da domani in onda in prima serata su Sky Atlantic hd e disponibile anche su Sky OnDemand, Sky Go e Now TV. Primo progetto sostenuto nella nuova stagione della rinnovata intesa Lu.Ca. tra Calabria Film Commission e Lucania Film Commission. La serie – spiega una del Fil Commission calabrese - del regista Danny Boyle, è già in onda negli Stati Uniti sul canale FX, con ottimi ascolti.

Il cast

Nel cast Donald Sutherland, nei panni di J. Paul Getty, Hilary Swank, nel ruolo di Gail Getty, Harris Dickinson, nel ruolo di John Paul Getty III, Brendan Fraser, nel ruolo di James Fletcher Chace, e Michael Esper, nel ruolo di John Paul Getty Jr. Presenti anche gli italiani Giuseppe Battiston e Luca Marinelli. Civita, Camigliatello Silano ed ora, Orsomarso. Sullo sfondo i Parchi nazionali del Pollino e della Sila, queste le location individuate dal regista di capolavori come "Trainspotting" e"The Millionaire", Danny Boyle, per il suo nuovo progetto.

La storia di John Paul Getty

La nuova serie tv è ambientata, nel 1973. "Trust" racconta la storia di John Paul Getty III, erede dell'impero petrolifero Getty, rapito dalla 'ndrangheta a Roma pensando che la sua famiglia pagherà profumatamente per il suo rilascio. Ma, come i criminali scopriranno presto, i Getty sono un clan piuttosto ambiguo, invischiato in storie di droga, tradimenti e fallimenti. Lu.Ca. è la prima azione concreta nata da un protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e la Regione Lucania volto ad instaurare forme di collaborazioni tra le due film commission per creare economie di scala e buone pratiche. L'obiettivo è quello di aumentare l’attrattività e l'incoming di nuove produzioni sui due territori. Lo dimostra quest'ultima operazione di respiro internazionale che porta sui territori della Calabria e della Basilicata un cast e una troupe di fama mondiale. Un'azione che mira a creare maggiori opportunità per le maestranze e gli operatori della Calabria e della Basilicata. E che soprattutto, punta a promuovere il territorio e al contempo a favorire lo sviluppo della produzione e della cultura cinematografica.