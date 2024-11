Conto alla rovescia. Tra meno di quattro giorni, a Lamezia Terme, avrà inizio uno degli eventi più attesi dagli amanti della musica caraibica, il più grande a livello regionale dopo il lockdown, organizzato dall’associazione vibonese Mamaçita Group presieduta da Alberto Russo e dal promoter Giuseppe Roselli supportati dal collaboratore Saverio Dimasi, alias Kocis. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

“Bachata…Night Vol.I”, questo il titolo della manifestazione che vedrà la partecipazione di ospiti internazionali: Phothomas, Chiara Bachatera ed M Angeles che su prenotazione offrirà in pre serata uno stage di bachata. La playlist è affidata a Dj Manuel Citro che da anni trasforma brani famosi in un remix di musica latino-americana facendo scatenare in pista migliaia di ballerini.

«Abbiamo pensato - commentano gli organizzatori Russo e Roselli - di ripartire con la passione del ballo dopo questi mesi di chiusura totale, anche per dare una spinta all’economia ormai al collasso e, soprattutto, coinvolgere le migliori scuole di ballo della Calabria e di ogni parte d’Italia, creando così un evento unico nel suo genere nella nostra Regione». «L’idea – continua Roselli – è quella di lanciare una serie di spettacoli con artisti provenienti da tutto il mondo, non a caso abbiamo voluto aggiungere nella locandina Vol. I. Se il primo sarà un successo, come ci auguriamo, a fine settembre faremo il bis, sempre, ovviamente, con il rispetto delle norme Covid19».

Appuntamento, quindi, domenica 2 agosto, alla discoteca 747 di Lamezia Terme: «Un’occasione unica e imperdibile per lasciarsi travolgere dall’allegria, dal ritmo, dal fascino e dalla passione dell’entusiasmante musica caraibica», ribadiscono infine i promotori.