Doppietta al femminile per la Esse Emme Musica di Maurizio Senese al Pala Calafiore di Reggio Calabria. Dopo aver annunciato il concerto di Emma Marrone del prossimo 3 ottobre, arriva una nuova graditissima ospite, Alessandra Amoroso che salirà sul palcoscenico in riva allo Stretto il 24 ottobre, per il suo “Vivere a colori tour”.



La data di Reggio Calabria si è aggiunta insieme a quelle di Bari e di Acireale nelle ultime ore alle tappe del tour, mentre prosegue incessante il successo dell’album certificato di platino “Vivere a colori” che dà il nome al tour. La title track, “Vivere a colori” appunto, un inno all’amore e alla gioia di vivere dal ritmo coinvolgente, è entrata subito nella Top ten Aiplay Italia e il singolo “Comunque andare” che, platino, ha superato con il suo videoclip 30 milioni di visualizzazioni. Un dato che non stupisce, poiché, salita alla ribalta grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso vanta vendite complessive certificate dalla FIMI per più di 780mila copie. Per queste è stata infatti premiata più volte ai Wind Music Awards ricevendo vari dischi di platino e multiplatino.



I biglietti per assistere all’unica data calabrese del tour di Alessandra Amoroso sono già disponibili attraverso il circuito Ticket Service, partner di TicketOne, nei punti vendita abituali e online. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: platea numerata 58€, tribuna bassa numerata 54€, tribuna alta centrale numerata 46€, tribuna alta laterale numerata 38€, tribuna alta laterale numerata (family pack 4 persone) 114€, tribuna alta laterale numerata visibilità limitata 30€.