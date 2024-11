Al via ad ‘Ndujamo, una delle più importanti manifestazioni artistiche culturali della Calabria

Il primo appuntamento è per venerdì, 7 Agosto 2015, quando avrà luogo “’Ndujamo”, giunto alla sesta edizione.

Il talk-show, promosso dal Comune di Spilinga in collaborazione con la Regione Calabria, il Co.g.a.l. Monteporo-Serre Vibonesi, la Camera di Commercio di Vibo Valentia, il BCC Credito Cooperativo e Miceli srl Group Assicurazioni, con media partner: Pronto Estate, Lacnews24, Radio Onda Verde e Piero Muscari Comunicazione, ruoterà, in modo originale e mirato, sulla ‘nduja, la regina degli insaccati.

Dopo l’ introduzione rappresentata da “un evento lungo 40 anni” con Vittorio Miceli a svolgere il ruolo di storico e illustratore di un percorso lungo e ricco di risultati ed esperienze coadiuvato dal giornalista Piero Muscari, che modererà per altro tutta la serata, seguirà il talk show propriamente detto “’Ndujamo, nel mondo della musica”.

E’ questo il tema base dell’ edizione 2015 al quale forniranno contributi i partecipanti:

Paolo Pileggi, Presidente del Co.g.a.l. Monteporo Serre Vibonesi, Franco Stillitani, imprenditore, Pietro Molinaro, Presidente della Coldiretti Calabria e Pasquale Motta, Direttore di Lacnews.

Nel parterre tra le autorità i consiglieri regionali della Calabria Mauro d’Acri e Michele Mirabello, il Presidente del Bcc Greuppo cooperativo del Vibonese Antonino Barone.

La serata vedrà protagonisti i Jalisse, lo straordinario duo che vinse Sanremo nel 1997 con “Fiumi di parole” e sarà impreziosita dalle sfilate degli abiti dello stilista vibonese Francesco De Marco, in collaborazione con l’ Ipsia “G.Prestia” di Vibo Valentia, e dai gioielli del maestro Gerardo Sacco.

Presenti anche, accanto ai Jalisse, due vibonesi di successo Enzo Mirabello e Massimo Russo.

L’ evento continuerà alla grande il giorno dopo, sabato 8 Agosto, giornata della sagra vera e propria, una giornata ricca di iniziative: a partire dalle otto del mattino con la sfilata dei giganti e il proseguendo alle 10-30 con il giro turistico del “Trenino del Capo”.

Alle 19-30 apriranno, e resteranno aperti per tutta la notte, gli stands promossi dal comitato organizzatore della Sagra della Nduja 2015 con degustazione gratuita della ‘nduja mentre alle 21 si esibirà in concerto il gruppo “Officina Kalabra” e alle 23 la “Lira battente”.

A seguire, dopo la mezzanotte, balli tradizionali e musica dance del dj Domix .

Il tutto per festeggiare, in migliaia, la 40° edizione della Sagra della ‘Nduja, la sagra per eccellenza, nella notte piu’ piccante dell’ anno.