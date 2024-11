Tutto pronto per la notte di Capodanno, con la città di Crotone protagonista del concerto Rai “L’Anno che Verrà”. Un importante evento per tutta la Calabria, che ieri è stato presentato in una conferenza stampa alla presenza anche di Amadeus. Il conduttore è stato omaggiato con la “Colonna d’Oro”, un segno di benvenuto nella città di Pitagora consegnatogli dal sindaco Vincenzo Voce.

Una scultura, realizzata dal maestro orafo Affidato, che raffigura l’unica Colonna superstite del tempio dedicato dagli antichi greci ad Hera Lacinia, che svetta sul promontorio di Capo Colonna. A margine della conferenza stampa, il maestro Michele Affidato, alla presenza del presidente della Lega Navale di Crotone, Gianni Liotti, dei responsabili della fondazione “Una Casa per Rino” e delle istituzioni ha mostrato ad Amadeus la preziosa teca che custodisce l’ukulele di Rino Gaetano, esposta proprio alla Lega Navale.

Affidato e Amadeus davanti all'ukulele di Rino Gaetano

Alcuni anni addietro, la teca fu realizzata e donata alla città dall’azienda “Michele Affidato orafo”. Un lavoro che ha messo in risalto non solo il prezioso strumento, ma che intende raccontare la storia del cantautore, attraverso immagini e descrizioni. La teca, la cui progettazione è stata curata dall’orafo-scultore Antonio Affidato, è stata realizzata in legno e cristalli, impreziosita con bassorilievi in argento, dove sono state inserite delle raffigurazioni ispirate alle copertine di sei long playing di Rino. Un modo per raccontare le tappe più significative della vita musicale del cantautore crotonese. Il prezioso strumento, si trova a due passi dalla piazzetta a lui dedicata e dalla casa natale. Nell’occasione Amadeus ha osservato ed ammirato con molta attenzione l’ukulele e la teca museale esternando la sua emozione ed elogiando il grande talento di Rino Gaetano, che ha definito uno dei grandi geni della musica italiana.