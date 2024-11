Il 72enne vibonese si è esibito sulle note del brano “Georgia on my mind” regalando emozioni nell’ambito del format condotto da Antonella Clerici. Volto già conosciuto ai telespettatori di LaC Tv dove ha partecipato a diversi programmi del network

Un concorrente di Vibo Valentia ha sbalordito tutti con la propria esibizione nella seconda puntata dello show The voice senior, format condotto da Antonella Clerici dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Si tratta di Filippo Lico, di 72 anni, che ha cantato lo splendido brano “Georgia in my mind” di Ray Charles, uno dei pionieri della musica soul. Lico è anche un volto molto conosciuto agli spettatori di LaC Tv, avendo partecipato per circa un anno come ospite fisso alla trasmissione L'Italia del Sud. Recentemente, poi, è stato ospite alla trasmissione di LaC OnAir, Open Space, dove ha presentato il suo ultimo brano "Dio stammi vicino".

Tra gli scroscianti applausi del pubblico di The voice senior, tutti e quattro i coach, star del panorama musicale del calibro di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino, rapiti dalla sua voce profonda, se lo sono contesi per portarlo nella propria squadra, per poi competere per conquistarsi la finale.

«Tu non hai cantato, hai fatto l’amore con questa canzone. Mi hai fatto rivivere la leggenda del pianista sull’oceano. Tu cantavi e si sentiva il mare» ha affermato complimentandosi Gigi D’Alessio. Loredana Bertè, invece, si è congratulata sostenendo che «la tua voce fa innamorare, sono pazza di te». Nella tradizionale “audizione al buio” dove, come di consueto, i coach hanno ascoltato il concorrente senza poterlo vedere, a conquistare è stata la sua interpretazione graffiante. Siccome si sono voltati all’unisono è stato il concorrente di Vibo Valentia a decidere a chi affidare il proprio percorso, e commosso ha scelto Arisa.

Filippo Lico è un ex ufficiale di marina mercantile, che ha trascorso la vita tra mare e musica. Quando sbarcava nei porti cercava un luogo dove si suonava per coltivare la sua passione. Sposato da 50 anni con la signora Carmela, è stato accompagnato in trasmissione da due suoi figli contentissimi per l’affermazione del papà. Fin da ragazzino Filippo nutre un amore profondo per il canto. La prima volta su un palco per lui risale addirittura al 30 settembre 1967. E tutto ciò che ha seminato, ha dato i suoi frutti nel popolare talent show trasmesso in prima serata su Rai 1.