Farà tappa a Lamezia Terme e Villa San Giovanni il mini tour calabrese di Hayward Williams, giovane songwriter del Wisconsin già tra i grandi protagonisti della scena roots americana.



Cresciuto nel circuito alt-country di Milwaukee, Hayward Williams si è fatto notare al pubblico con la band Exit (premiata nel 2004 come band dell’anno dal Wisconsin Area Music Industry) per poi intraprendere la carriera solista. Il suo esordio, “Uphill/Downhill”, è un trampolino di lancio notevole per fare le cose in proprio, e la qualità delle sue canzoni, unita alla profondità e all’anima scura della sua voce, lo rende sempre più partecipe dell’attività musicale nel circuito americana e roots.

Dopo la tappa al Teatro Primo di Villa San Giovanni sabato 27 ottobre alle 22, il quarto tour italiano di Hayward Williams sbarcherà al Cafè Retrò di Lamezia Terme domenica 28 ottobre, sempre a partire dalle 22.

Ad accompagnare il songwriter americano, in duo, i The Yearlings, opening act di un live assolutamente imperdibile. I The Yearlings nascono nelle estese scene australiane dell'alternative country.



L'incontro tra Chris Parkinson e Robyn Chalklen è un affascinante viaggio tra la musica americana e gli "Aussie skies", tranquillo, intimo e affascinante sound distillato tramite due voci e due chitarre.