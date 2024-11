Più di quarant'anni di carriera ed oltre dieci gli album all'attivo. Marco Ferradini ha raccontato attraverso la musica, e continua a farlo, la vita e l'amore in tutte le loro sfumature. Ma c'è un pezzo del suo repertorio che più di ogni altro non passa di moda, non intende abbandonare la scena e di generazione in generazione continua ad essere ascoltato con la stessa attenzione: Teorema.



Il brano, composto nel 1981 dallo stesso Ferradini e da Herbert Pagani, racconta la storia di una delusione sentimentale confidata da un uomo ad un amico. Una riflessione amara, lo sfogo di persona ferita che arriva al punto di pensare che per conquistare una donna sia opportuno non assumere un atteggiamento troppo affettuoso o romantico ma, al contrario, sia preferibile far sentire l'amata poco importante e trattarla male. Di parere totalmente opposto è l'amico che presta ascolto alla confessione e secondo cui non esistono leggi in amore, ciò che conta è essere semplicemente se stessi.



Recentemente, il celebre cantautore è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione "Play Generation" in onda su LaC OnAir, la radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 e in dab radio. E, proprio in merito a Teorema, ha inteso precisare che non sia assolutamente una canzone sessista. «Il pezzo ha aggiunto Ferradini - va ascoltato dall'inizio alla fine. Si tratta di un dialogo tra due amici. È una canzone che ha avuto un grande successo perché dice la verità, è estremamente onesta, non racconta balle. Dice come siamo fatti: quando una persona ci ama troppo noi scappiamo». Rispondendo alle domande da studio, l'artista ha affermato che in amore si è sempre apprendisti. «Nessuno ci ha insegnato come si fa - ha detto -. Si va avanti insieme per esperienza, cadendo e rialzandosi. Senza l'amore un uomo che cos'è? Uno strofinaccio per i pavimenti».



A margine dell'intervista, l'attenzione si è poi spostata sul brano "Le parole" realizzato insieme alla figlia Marta. Il singolo, pubblicato nel 2019, si concentra sul peso e sul significato che acquisiscono le parole soprattutto quando si tratta di sentimenti.

