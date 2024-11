Il regista Mattia Leonardo De Blasi, parte del team registico del network LaC, ci racconta la sua opera prima, Il Cammino - Viaggio in Calabria. Presentato in anteprima al Teatro Paolella di Rossano, il film fonde il genere documentaristico al cinema narrativo, rendendo omaggio alla tradizione del road movie in salsa calabrese.

Al centro della storia c’è Marco (Francesco Maccarinelli), un trentenne milanese che, come molti giovani della sua generazione, vive intrappolato in un lavoro di ripiego e in un’esistenza cittadina che non gli appartiene. Insoddisfatto e alla ricerca di un senso, decide di abbandonare il caos metropolitano e intraprendere un viaggio in bicicletta attraverso la Calabria, dal nord al sud della regione. Un itinerario che lo porta a scoprire borghi suggestivi, panorami mozzafiato e, soprattutto, nuove connessioni umane.

Il cuore della trama si sviluppa quando Marco incontra una giovane calabrese (Annalisa Giannotta), anche lei impegnata in un percorso di riscoperta personale. Un incontro segnato da un imprevisto li porterà a proseguire il viaggio insieme, dando vita a un legame che andrà oltre la semplice amicizia.

Mattia Leonardo De Blasi, calabrese di Terranova da Sibari, confessa di aver scoperto durante le riprese luoghi della sua terra che non conosceva.

«È stata un’avventura anche per me» racconta il regista. Il Cammino vuole essere un atto d’amore verso la Calabria, ma non solo: «Non volevamo che fosse solo un documentario. Abbiamo costruito una trama cinematografica che si intreccia con il racconto dei luoghi».

Il film vanta un cast eterogeneo. Francesco Maccarinelli, protagonista maschile, si è dimostrato versatile e capace di adattarsi alle difficoltà delle riprese, spesso condizionate dal clima imprevedibile. Al suo fianco, Annalisa Giannotta, attrice calabrese scelta personalmente da De Blasi per la sua autenticità, e William Angiuli, interprete di un senzatetto, che il regista aveva conosciuto anni prima a Milano.

Anche la colonna sonora, composta ad hoc, gioca un ruolo fondamentale. Due brani originali di Libberà, un rapper calabrese, e altri pezzi firmati da Roberto Rigiracciolo contribuiscono a creare un’atmosfera che si sposa perfettamente con le immagini e le emozioni del film.

Il Cammino – finanziato dalla Fondazione Calabria Film Commission – arriverà su Amazon Prime Video a dicembre e parteciperà a festival selezionati dedicati ai documentari.