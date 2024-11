Le Invasioni cosentine ormai sono in dissolvenza. Dopo il pienone di Calcutta, l'incanto di Carmen Consoli, il trittico di apertura Big Mama, Naip, Shari, ieri è stato il turno di Rosa Chemical mentre i fan dei Diaframma, attesi per il 27, resteranno a bocca asciutta a causa di una indisposizione di Fiumani. In compenso - anticipa la consigliera Antonietta Cozza - sarà prevista una grande festa di saluto alla Villa Vecchia per chiudere l’edizione 2024 di Invasioni in bellezza.

Dario De Luca, attore e drammaturgo cosentino, ha fatto da apripista della serata di ieri. «Viva le Invasioni cosentine, abbasso tutte le altre Invasioni» ha detto esprimendo solidarietà al popolo palestinese e lanciando sulla folla una copia di “Come gli uccelli” di Wajidi Mouawad, autografata dall’ospite di punta della serata.

Rosa Chemical, noto per il suo stile trasgressivo, ha raggiunto il successo con il singolo "Made in Italy", che ha scalato le classifiche anche grazie alla controversa sanremese nata dal bacio in diretta tra lui e Fedez, accompagnata da movimenti così sensuali da sfiorare il reato di atti osceni in luogo pubblico. «Grazie a tutti - ha detto dal palco cosentino - la vostra presenza non è scontata anche perché non c'è un nuovo lavoro. Sono fermo per un po', ma posso dirvi che sto lavorando non a uno, ma a due album».

Al secolo Manuel Franco Rocato, Rosa Chemical, non ha deluso le aspettative dei fan - anche se non così numerosi - che l’hanno applaudito dall’inizio alla fine. Occhiali scuri e in total black, l’artista ha snocciolato il suo breve repertorio alternato a cover, mandando in brodo di giuggiole soprattutto le giovanissime ammiratrici che si sono accapigliate per afferrare le tre magliette autografate che il cantante ha lanciato tra la folla. A un certo punto ha chiesto a una sua superfan di salire sul palco e la prescelta, la giovane Ludovica, ha provato l'emozione di duettare con lui in “Polka”.