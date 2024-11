Maurizio Scicchitano aveva inviato il brano "With all my heart" in occasione della nascita del principino. La lettera direttamente da Kensington palace

Il duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate, hanno ringraziato l'autore catanzarese Maurizio Scicchitano per la canzone inedita pervenuta loro in dono dall'Italia e dalla Calabria per la nascita del Principe Louis Arthur Charles, intitolata "With all my heart".



La lettera di ringraziamento, partita dalla residenza londinese di reali, Kensington palace, a firma miss Claudia Spens, collaboratrice dei principi, recita così: «Loro Altezze Reali mi hanno chiesto di ringraziarLa con molta sincerità per i due CD, che così generosamente ha inviato in occasione della nascita del loro terzo figlio, il Principe Louis di Cambridge. Il Duca e la Duchessa - prosegue la nota - hanno apprezzato moltissimo il suo pensiero incredibilmente gentile, e sono rimasti molto commossi che vi siate preso cura di mandare un dono. Loro Altezze Reali si rammaricano di non poter rispondere personalmente alle molte lettere e ai doni che hanno ricevuto. Essi hanno voluto, tuttavia, che io Le porgessi i loro più sentiti ringraziamenti ed i migliori auguri».