Non va tanto per il sottile Checco Zalone nel suo ultimo video dal titolo “Immunità di gregge”, dove i riferimenti ovini aprono un carosello di doppi sensi che dura 2 minuti, durante i quali Zalone canta tutta la sua frustrazione per non poter incontrare la fidanzata (Virginia Raffaele), che prima della quarantena gli ha fatto una promessa che ora non può più mantenere, a causa della distanza forzata.



È il Checco Zalone di sempre: divertente, popolare e ben poco politically correct. Alla faccia di tutti i benpensanti che ancora inorridiscono se invece di amore si parla semplicemente di sesso.

