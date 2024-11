Sarà il concerto di Steve Gadd ad aprire la 18esima del Peperoncino Jazz Festival, uno dei più importanti festival musicali della Calabria.

Di ritorno da New York dove, nello scorso mese di maggio ha tenuto una intensa settimana ricca di appuntamenti (ben 11 i concerti e numerosi eventi correlati svoltisi nel cuore di Manhattan) dedicata al Jazz e al Made in Italy, il Peperoncino Jazz Festival è pronto per il suo pubblico con un ricco programma ed importanti novità. Intanto l’apertura del festival all’Università della Calabria con la conferenza stampa ed il primo dei tanti concerti, atteso e già sold out dalla prevendita, quello di Steve Gadd, leggenda della batteria, il più imitato, influente e richiesto artista della scena musicale internazionale.

Il concerto, patrocinato dal Consolato Generale degli USA in esclusiva per il Sud Italia (l’altra data italiana del tour è in programma a, in programma all’Auditorium Parco della Musica di Roma), anticiperà la serata che proseguirà all’esterno del TAU con l’esibizione egli Avulive e una travolgente jam session aperta a tutti i musicisti presenti, e con la degustazione dei migliori vini calabresi (16 le cantine che presenteranno al pubblico le proprie etichette durante i concerti) selezionati dalla Fondazione Italiana Sommelier coordinati da Gennaro Convertini.

Peperoncino Jazz Festival tra i più importanti d’Italia

Annoverato dalla stampa nazionale tra gli eventi jazzistici più importanti d’Italia, oltre a far parte di I-jazz, associazione che riunisce i migliori festival nazionali, dal 2009 ad oggi è sempre stato inserito tra i primi cinque festival jazz d’Italia nella classifica dei prestigiosi “Jazzit Awards” e tra i “Grandi Eventi Internazionali” finanziati dalla Regione Calabria, quest’anno si arricchisce della collaborazione con l’Unical rappresentata dal rettore Gino Mirocle Crisci e dal responsabile del Sistema Teatri e Cinema Fabio Vincenzi.

Prestigiosi patrocini istituzionali

Dopo questa partenza esplosiva il XVIII Peperoncino Jazz Festival, organizzato dall’Associazione Picanto per la direzione artistica di Sergio Gimigliano, oltre a quello dell’Unical e della Regione Calabria, vanta i prestigiosi patrocini istituzionali del MiBact, degli enti Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale della Sila, del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, della Reale Ambasciata di Norvegia e poi ancora il FAI, il Touring Club Italiano, la F.I.S. e Slow Food, coinvolgerà nel suo itinerario turistico e culturale oltre 30 comuni delle 5 province calabresi, in un appassionante coast to coast dallo Ionio al Tirreno che porterà turisti e appassionati alla scoperta dei più bei luoghi della regione.

La carriera di Steve Gadd

nella sua strepitosa carriera, grazie all’indiscusso talento, al gusto e alla raffinatezza del suo tocco, ha partecipato come session man ad incisioni nei contesti più diversi, ponendosi all'attenzione di pubblico e critica sia in ambito jazzistico (basti ricordare le sue collaborazioni al fianco di Chick Corea, Michael Petrucciani e Steps Ahead), che in ambito pop (Paul Simon, Steely Dan, Ray Charles, James Taylor, Eric Clapton, solo per citarne alcuni).

Gadd, che è anche un autorevole leader, in quella che è una delle due date italiane del suo tour europeo sarà a capo di una vera e propria all star band, formata dal trombettista Walt Fowler (Frank Zappa, James Brown, Ray Charles), dal chitarrista David Spinozza, (John Lennon, Paul McCartney, Aretha Franklin), dal pianista jazz Kevin Hays (John Scofield, Sonny Rollins, James Taylor) e dal bassista Jimmy Johnson, noto per le sue collaborazioni con James Taylor e Lee Ritenour.

Insieme, i cinque presenteranno al pubblico “Steve Gadd Band”, disco omonimo uscito nel 2018 e fresco vincitore del Grammy Award nella categoria “Best Contemporary Instrumental Album”.

Il programma completo

LUGLIO

15/7 o 16/7 > UNICAL Arcavacata Rende

Foyer T.A.U. (Teatro Auditorium Unical) - Ore 18:30 o ore 11.00

Ingresso Libero

Conferenza Stampa Presentazione Evento

A seguire Aperitivo e Concerto

17/7 > UNICAL Arcavacata Rende

T.A.U. (Teatro Auditorium Unical) - Ore 21:30

Tickets: Posto Unico Intero € 25 > Posto Unico Ridotto (studenti Unical & Conservatori) € 15

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

STEVE GADD BAND

featuring

Walt Fowler | Trumpet

David Spinozza | Guitar

Kevin Hays | Rhodes & Piano

Jimmy Johnson | Bass

Steve Gadd | Drums

18/7 > Castrovillari

Chiostro Protoconvento Francescano - Ore 21:30 –

Tickets: Posto Unico € 10

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

1° Set

MARIO PANEBIANCO

"PIANO SOLO"

2° Set

MARIANNE SOLLIVAN & JERRY WELDON QUINTET

featuring

Marianne Sollivan | Voice

Jerry Weldon | Sax

Daniele Cordisco | Guitar

Antonio Caps | Organ

Elio Coppola | Drums

19/7 > Castrovillari

Chiostro Protoconvento Francescano - Ore 21:30

Tickets: Posto Unico € 10

Con il Patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America

JIMMY COBB ITALIAN TRIO

featuring

Massimo Faraò | Piano

Paolo Benedettini | Double Bass

Jimmy Cobb | Drums

20/7 > Saracena

Piazza San Liò - Ore 21:30

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

JONATHAN KREISBERG QUARTET

featuring

Jonathan Kreisberg | Guitar

Martin Bejerano | Piano

Matt Clohesy | Double Bass

Colin Stranahan | Drums

22/7 > Reggio Calabria

Parco Ecolandia - Ore 21:00

Tickets: Posto Unico € 15

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

In partnership con Face Festival & Play Music Festival

URI CAINE TRIO

featuring

Uri Caine | Piano

Mark Helias | Double Bass

Clarence Penn | Drums

24/7 > Cetraro

Giardino di Palazzo Del Trono

Master Class: Ore 17:00 - € 35 (incluso concerto)

Solo Concerto: Ore 22:00 - € 10

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

JOHN PATITUCCI

“Solo Project”

(Master Class & Concert)

featuring

John Patitucci | Electric & Acoustic Bass

25/7 > Castrovillari

Corte Palazzo Gas Pollino - Ore 21:30

Ingresso Libero

GIANLUCA GUIDI QUINTET

“Tribute to Frank Sinatra”

featuring

Gianluca Guidi | Voice

Antonio Scannapieco | Trumpet

Michele Di Martino | Piano

Tommaso Scannapieco | Double Bass

Franco Gregorio | Drums

26/7 > Sila, Camigliatello

Riserva dei Giganti di Fallistro - Ore 17:30

Ingresso Libero

Con l’Alto Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia

TERJE NORDGARDEN

featuring

Terje Nordgarden | Voice & Guitar

27/7 > Sila, Camigliatello

Centro Visite del Cupone - Ore 17:00

Ingresso Libero

Con l’Alto Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia

SIRIL MALMEDAL HAUGE & JACOB YOUNG DUET

featuring

Siril Melmedal Hauge | Voice

Jacob Young | Guitar

28/7 > Sila, Lorica

Sede Ente Parco della Sila - Ore 17:00

Ingresso Libero

Con l’Alto Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia

PETTER WETTRE TRIO

featuring

Petter Wettre | Sax

Francesco Puglisi | Double Bass

Adam Pache | Drums

29/7 > Pedace

Chiostro Convento San Francesco - Ore 21:30

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

LAUREN HENDERSON QUARTET

featuring

Lauren Henderson | Voice

Massimo Barrella | Guitar

Giuseppe Venezia | Double Bass

Elio Coppola | Drums

30/7 > Acri

Atrio Museo MACA - Ore 21:30

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

ASARAN Earth Trio

featuring

Anne Boccato | Voice & Percussions

Artemisz Polonyi | Voice & Percussions

Lorena del Mar | Voice & Percussions

31/7 > Taverna

Loc. Monaco, Centro Visite A. Garcea - Ore 17:00

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

DAVE SCHROEDER & ANTONIO FIGURA DUET

featuring

Dave Schroeder | Sax, Clarinets & Harmonica

Antonio Figura | Piano

AGOSTO

01/8 > Francavilla Marittima

Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

DAVE SCHROEDER & ANTONIO FIGURA DUET

featuring

Dave Schroeder | Sax, Clarinets & Harmonica

Antonio Figura | Piano

02/8 > Sibari

Minerva Resort - Ore 22:00

Ingresso Libero

MORUGA

featuring

Nives Raso | Voice

Flavio Scanga | Guitars

Sebastiano Ragusa | Sax

Silvio Ariotta | Bass

03/8 > Roseto Capo Spulico

Cortile del Municipio - Ore 22:00

Ingresso Libero

ELISA BROWN DUET

featuring

Elisa Brown | Voice

Paolo Chaia | Piano

03/8 > Taverna

Chiostro del Municipio - Ore 21:30

Ingresso Libero

MINIACI JAZZ TRIO

featuring

Francesco Miniaci | Piano

Domenico Ettore | Double Bass

Valerio Gabriele | Drums

04/8 > Corigliano-Rossano

Chiostro di San Bernardino, Rossano - Ore 22:00

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

ERSKINE, GOMEZ, MORONI

“E.G.M. Trio”

featuring

Dado Moroni | Piano

Eddie Gomez | Double Bass

Peter Erskine | Drums

05/8 > Polistena

Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

HORACIO "EL NEGRO" HERNANDEZ

“Italuba Quartet”

featuring

Amik Guerra Lig Long | Trumpet

Ivan Bridón Nápoles | Piano

Daniel Martinez Izquierdo | Bass

Horacio Hernandez | Drums

06/8 > Roseto Capo Spulico

Piazza del Guiscardo - Ore 22:00

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

KURT ROSENWINKEL QUARTET

featuring

Kurt Rosenwinkel | Guitar

Aaron Parks | Piano

Eric Revis | Double Bass

Jeff "Tain" Watts | Drums

07/8 > Trebisacce

Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

PAUL WERTICO QUARTET

featuring

Raimondo Meli Lupi | Guitar

John Helliwell | Sax

Gianmarco Scaglia | Double Bass

Paul Wertico | drums

08/8 > Villapiana

Lido Blue Sky, Villapiana Scalo - Ore 22:30

Ingresso Libero

STEVIE BIONDI SOUL BAND

featuring

Stevie Biondi | Voice

Gianfranco Campagnoli | Trumpet

Andrea Satomi | Keys

Antonio Castrovillari | Guitar

Enzo Astone | Drums

09/8 > Vaccarizzo

Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

EGIDIO VENTURA QUARTET

featuring

Salvatore Agostino | Sax

Egidio Ventura | Piano

Domenico Ettore | Double Bass

Gigi Giordano | Drums

10/8 > Mormanno

Faro Votivo - Ore 22:00

Ingresso Libero

ROSSANA CASALE JAZZ QUARTET

featuring

Rossana Casale | Voice

Emiliano Begni | Piano

Sasà Calabrese | Bass

Fabrizio La Fauci | Drums

11/8 > Civita

Belvedere - Ore 22:00

Ingresso Libero

STEFANO REALI QUARTET

“Tribute to George Gershwin”

featuring

Paolo Recchia | Sax

Stefano Reali | Piano

Dario Rosciglione | Double Bass

Fabrizio La Fauci | Drums

12/8 > Plataci

Anfiteatro Comunale - Ore 22:00

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

ERIC DANIEL

meets IN MILONGA

featuring

Eric Daniel | Sax

Sasà Calabrese | Guitar

Salvatore Cauteruccio | Accordion

16/8 > Aiello Calabro

Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

THE HOPPERS

featuring

Davide Paternostro | Sax

Rodolfo Capoderosa | Guitars & Banjo

Corrado Mendicino | Piano & Voice

Alessio Iorio | Bass

Marco Sangermano | Drums

17/8 > Acquappesa, Terme Luigiane

Parco Acquaviva - Ore 22:00

Ingresso Libero

NUEVO MAS EN TANGO

Special Guest UMBERTO NAPOLITANO

featuring

Danilo Guido | Sax

Umberto Napolitano | Piano

Salvatore Cauteruccio | Accordion

Roberto Musolino | Bass

Fabrizio La Fauci | Drums

18/8 > San Marco Argentano

Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

SASA' CALABRESE

"Conserve"

featuring

Sasà Calabrese | Voice & Guitar

Alberto Di Leone | Trumpet

Fabio Guagliardi | Piano & Accordion

Tarcisio Molinaro | Drums & Percussions

19/8> Corigliano-Rossano

Castello Ducale, Rossano - Ore 22:00

Tickets: Posto Unico € 15

GEGE' TELESFORO

meets DARIO DEIDDA TRIO

featuring

Gegè Telesforo | Voice

Domenico Sanna | Piano & Keys

Dario Deidda | Bass

Michele Santoleri | Drums

20/8 > Cetraro

Giardino di Palazzo Del Trono - Ore 22:00

Ingresso Libero

MARCONDIRO

featuring

Marco Borrelli | Voice & Guitar

Peppe Secchi | Accordion & Synth

Frank Ranieri | Bass & Perucussions

Dario Segneghi | Drums & Percussions





21/8 > Cetraro

Giardino di Palazzo Del Trono - Ore 22:00

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

JOYCE YOUILLE QUARTET

featuring

Joyce Youille | Voice

Daniele Cordisco | Guitar

Antonio Caps | Organ

Elio Coppola | Drums

22/8 > Cetraro

Piazza del Popolo, Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

DANILO REA & PEPPE SERVILLO

featuring

Peppe Servillo | Voice

Danilo Rea | Piano

22/8 > Cerchiara di Calabria

Ristorante "La Sosta alla Grotte delle Ninfe" - Ore 23:00

Ingresso Libero

GROOVIN'HIGH

featuring

Kosta Ladisa | Sax

Roy Panebianco | Guitar

Sasà Calabrese | Bass

Saverio Gerardi | Drums

23/8 > Cetraro

Piazza del Popolo, Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

ROBERTO GATTO TRIO

“Tribute to Alvin Jones”

featuring

Carlo Conti | Sax

Matteo Bortone | Double Bass

Roberto Gatto | Drums

23/8 > Cittadella del Capo, Bonifati

Martinica Residence Hotel - Ore 21:30

Ingresso Libero

In partnership con premio “Antigua Musica d’Autore”

MARIELLA NAVA

"Acustico"

featuring

Mariella Nava | Voice & Piano

Roberto Guarino | Guitar

Salvatore Cauteruccio

Sasà Calabrese | Double Bass

24/8 > Cetraro

Piazza Del Popolo, Centro Storico - Ore 22:00

Ingresso Libero

NICKY NICOLAI & STEFANO DI BATTISTA QUINTET

featuring

Nicky Nicolai | Voice

Stefano Di Battista | Sax

Andrea Rea | Piano

Dario Rosciglione | Bass

Elio Coppola | Drums

25/8 > Lamezia Terme

Caffè Letterario Sistema Bibliotecario Lametino - Ore 21:30

Ingresso Libero

DAVIDE CERRETA

meets FRANCESCO SCARAMUZZINO TRIO

featuring

Davide Cerreta | Voice

Francesco Scaramuzzino | Piano

Francesco Tino | Bass

Andrea Mellace | Drums

26/8 > Reggio Calabria

Parco Ecolandia - Ore 21:00

Tickets: Posto Unico € 15

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

In partnership con Face Festival & Play Music Festival

MARTHA HIGH & THE SOUL COOKERS

featuring

Martha High | Voice

Roy Panebianco | Guitar & Voice

Leonardo Corradi | Organ

Tony Match | Drums

27/8 > Soveria Mannelli

Giardini di Palazzo Marasco - Ore 22:00

Ingresso Libero

Con il Patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d'America

JOY GARRISON QUARTET

featuring

Joy Garrison | Voice

Steven Feifke | Piano

Giuseppe Venezia | Double Bass

Elio Coppola | Drums

28/8 > Cosenza

Chiostro San Domenico - Ore 22:00

Ingresso Libero

HOBBY HORSE

featuring

Dan Kinzelman | Sax

Joe Rehmer | Double Bass

Stefano Tamborrino | Drums

29/8 > San Basile

Teatro Comunale - Ore 22:00

Ingresso Libero

SING SWING

featuring

Stefano Scrivano | Voice

Arturo Blundi | Sax

Francesco Gagliardi | Trombone

Giovanni Brunetti | Piano

Ettore Malizia | Bass

Walter Giorno | Drums

Francesco Giorno | Percussions

SETTEMBRE

Dates T.B.A. > Cetraro

Centro Storico - Ore 18:00 > 22:00

Ingresso Libero

CALABRIA JAZZ MEETING

19/9 > Diamante

Centro Storico

Ingresso Libero

in Partner-ship con O.S.A. Operazione Street Art

TOCA TANGO

featuring

Christian Gaudenti | Voice & Guitar

Camillo Maffia | Accordion & Bandoneon