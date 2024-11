Sarà la voce della dolcissima Victoria Cosentino a rappresentare la Calabria alla 61esima edizione dello Zecchino d'Oro. Da questo pomeriggio alle 16.40 la piccola concorrente, 6 anni, di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, salirà sul palco della storica rassegna canora di Rai1 per quattro sabati consecutivi, con il brano "La cicala latina" che Victoria ha sentito subito suo. «A casa mi chiamano "cicala" ed è la canzone adatta a me».

A trasmetterle la passione per il canto sono stati i suoi genitori, in particolare papà Christian, insegnante di musica e patron del festival "Una voce per lo Jonio". « stata immersa in questa atmosfera sin da piccolina. Ha sempre seguito le lezioni degli altri bambini nel nostro studio musicale, i concerti con il coro e le attività del festival. Per noi è già una vittoria il fatto che sia stata selezionata su migliaia di ragazzi, essere poi l'unica calabrese in gara ci inorgoglisce ancora di più». E a poche ore dalla diretta è la stessa Victoria a invitare tutti i calabresi a sostenerla su Rai1: «sono emozionata e contenta. Invito tutti a seguirmi allo Zecchino d'Oro e a votarmi sul sito www.zecchinodoro.rai.it».