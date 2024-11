Sebastiano si è aggiudicato il titolo di migliore pasticcere d'italia battendo in finale il pescarese Lorenzo Puca

Il più bravo pasticcere d'Italia è il reggino Sebastiano Caridi. 27 anni, figlio d'arte, Sebastiano è stato incoronato "Il più grande pasticcere" nel corso della puntata finale della nota trasmissione televisiva di Rai Due, battendo l'altro concorrente, il pescarese Lorenzo Puca. Sebastiano, che attualmente lavora a faenza, è figlio di Paolo Caridi, noto pasticcere reggino. Sebastiano ha mosso i primi passi proprio nella pasticceria del padre per poi trasferirsi a Faenza (Ravenna) per crescere professionalmente. Sin da giovanissimo ha seguito vari corsi di pasticceria tenuti dai più grandi maestri italiani, tra cui Luigi Biasetto e Roberto Rinaldini, e ha lavorato per 4 anni con il cioccolatiere Stefano Laghi.

"E così ieri sera si sono spenti i riflettori dell'Accademia de "Il Più Grande Pasticcere " - ha commentato Sebastiano su Facebook - Ancora incredulo!!! No non ci credo ....Nel sentire pronunciare dal maestro Massari il mio nome, Sebastiano, Si é fermato il cuore!. É stata un'esperienza indimenticabile, ho conosciuto delle persone meravigliose, dei professionisti , degli amici, ognuno mi ha dato qualcosa, mi ha arricchito personalmente.. Lorenzo... Un Amico! Un grande professionista che stimo immensamente".