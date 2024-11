“Il povero Cristo”, il nuovo videoclip di Vinicio Capossela è stato presentato oggi in anteprima su “Repubblica”. Girato a Riace, racconta come l’uomo non sia in grado di seguire il precetto “ama il prossimo tuo come te stesso”, una strada per salvarsi e salvare chi sta al nostro fianco, ma che per egoismo lasciamo morire tra le onde del mare.



Il musicista ha presentato in un video ciò che è il modello di accoglienza di Riace, essendo anche lui tra le firme del manifesto “È stato il vento – Artisti per Riace” assieme ad artisti come Afterhours, Brunori SAS, Levante, Giuliano Sangiorgi, Max Gazzè, Carmen Consoli, Vasco Brondi, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Negrita, Niccolò Fabi, Piero Pelù, Subsonica, Thegiornalisti, Samuele Bersani, Roy Paci, Roberto Vecchioni e tanti altri.



“La notte cade sui volti quando la luce si spegne. Questo vuole essere un invito a lottare per tenere la luce accesa”. Con queste parole Capossela ha anticipato il proprio videoclip, girato tra il 10 e l’11 aprile tra i vicoli e la spiaggia del paesino calabrese, sostenuto da Calabria Film Commission, diretto dal regista siciliano Daniele Ciprì e con la partecipazioni di attori come Marcello Fonte (migliore interprete maschile all’ultimo Festival di Cannes), Rossella Brescia, nota ballerina e conduttrice, ed Enrique Irazoqui, che interpretò nel ‘64 il Gesù Cristo di Pier Paolo Pasolini in “Il Vangelo secondo Matteo”.



Un povero Cristo che è sinonimo della condizione umana, il brano anticipa l’uscita del disco “Ballate per uomini e bestie”, edito per La Cùpa/Warner Music Italy in uscita il 17 maggio.

Clicca qua per vedere il video de Il Povero Cristo.