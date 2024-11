Insieme a Milano, Napoli, Padova e Riccione c’è anche la Summer Arena fra le cinque location che ospiteranno Sean Paul il prossimo 10 agosto

Il re indiscusso della dancehall contemporanea e rapper giamaicano, Sean Paul, torna in Italia per una nuova serie di grandissimi concerti destinati ad emozionare i moltissimi fan, anche quelli calabresi. C’è infatti anche la Summer Arena fra le cinque location che ospiteranno Sean Paul nell’estate italiana: insieme a Milano, Napoli, Padova e Riccione, spunta Soverato che il 10 agosto farà da sfondo all’evento internazionale della bella stagione organizzato, come tutto il programma dei concerti e l’allestimento della stessa arena, dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese. Sean Paul è un artista che ha di fatto generato un nuovo stile musicale fondendo la musica reggae giamaicana ai ritmi urbani dell’hip hop e alla popolarità di contenuti R’n’b, passando dalle sfumature animate di sonorità caraibiche. E’ in questa fusione di stili e nella ricerca meticolosa di una caratterizzazione forte e orgogliosa di appartenenza ad una cultura, prima che ad uno stile, che va ricercata la continuità di un successo di critica e di pubblico di Sean Paul, che ha saputo non solo resistere, ma anche evolversi nel contesto del veloce consumismo musicale contemporaneo.



Sean Paul anima la scena musicale a partire dalla fine degli anni ’90 firmando numerosi singoli a partire da “Get busy” che hanno scavalcato le vette delle classifiche piazzandosi nelle top ten di tutto il mondo anche grazie a una voce dal timbro personale divenuto da subito unico e riconoscibile. Una carriera che vanta collaborazioni di altissimo livello sia nella produzione che nella scelta dei duetti e jam session come quella fortunatissima con Beyoncé del 2002.



I biglietti per assistere al concerto del 10 agosto a Soverato, dal costo di 34,50 euro, sono per posto unico non numerato. I tagliandi possono essere acquistati online attraverso il circuito Ticket Service Calabria e Ticket One, di cui Ticket Service è partner, oppure nei Ticket Service point, nelle prevendite abituali.