I complimenti della consigliera regionale Flora Sculco a Domenico Lucano, sindaco di Riace, per il riconoscimento avuto dalla prestigiosa rivista ‘Fortuna’ che lo colloca tra i 50 leader mondiale per il suo impegno nel campo dell'immigrazione

“Faccio i miei più sinceri complimenti al sindaco di Riace Domenico Lucano per il riconoscimento avuto dalla prestigiosa rivista americana ‘Fortune’, perché dà modo non solo a Riace ma a tutta la nostra Calabria di presentarsi nello scenario mondiale quale esempio virtuoso d’integrazione e accoglienza degli immigrati”.

Lo sostiene la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco che aggiunge: “La lotta al terrorismo islamista che sta provocando tragedie immani in Europa è una priorità su cui gli Stati debbono essere inflessibili e rigorosi, ma la sfida dell’accoglienza dei migranti in fuga per fame e guerre va affrontata con altrettanta determinazione, umanità e coraggio.

E va affrontata, come testimoniano Riace ed altre realtà della Calabria fortemente coinvolte da questo fenomeno epocale, nel segno della solidarietà e dei fondamentali principi costituzionali”.