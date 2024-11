VIDEO | A Botricello, in provincia di Catanzaro , Comune e Proloco hanno organizzato l'iniziativa per passare alla "storia". Non sarà la conquista dell'Everest ma il colpo d'occhio è unico. Ecco come è andata...

Botricello ci prova ad entrare nel guinness dei primati con il tuffo più lungo del mondo e una catena umana di 2,7 chilometri.

È stata la Proloco insieme all'Amministrazione Comunale di Botricello, in provincia di Catanzaro, a lanciare l'idea che ha incontrato subito il favore di operatori turistici e cittadini. Lo scorso anno era stata la costiera romagnola a tentare di entrare nel libro dei record con un tuffo lungo 1 chilometro e mezzo e ora il comune della provincia di Catanzaro raddoppia. «E' stato bellissimo - è il commento di alcuni bambini che hanno partecipato all'iniziativa con grande entusiasmo - è una esperienza che non dimenticheremo».

Promozione del territorio

Un modo per favorire la socializzazione e allo stesso tempo la promozione del territorio che in occasioni del genere mostra il suo volto più bello. «Abbiamo avuto modo di far vedere la bellezza del nostro mare e della nostra gente - ha sottolineato il vicepresidente della proloco Ernesto Latassa - un ringraziamento a tutti i cittadini, ai turisti e agli stabilimenti che hanno partecipato». Una giornata straordinaria anche per il vicesindaco di Botricello Simone Puccio: «il nostro comune si pone come meta turistica di eccellenza, con un mare cristallino e una spiaggia bianca e ampia, questo è il migliore biglietto da visita per Botricello e per l'intera Calabria». Le immagini del tuffo, fanno sapere gli organizzatori, sono state subito inviate al comitato internazionale per la certificazione. Dunque una grande festa per grandi e piccini che sicuramente rimarrà nella storia del comune di Botricello.

