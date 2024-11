Si concluderà questa sera il “Lamezia Comics & Co…”,fiera internazionale del fumetto giunta alla settima edizione e organizzata dall’associazione culturale AttivaMente

Un evento diventato ormai da calendario e che vede arrivare appassionati del fumetto e dei cartoni animati da tutto il Sud Italia. Negli anni passati si sono spesso susseguite polemiche con l’amministrazione comunale, colpevole, a detta degli organizzatori, di non avere dato adeguati contributi economici alla manifestazione, sottovalutandone la portata. Per questa edizione, però, il Comics ha deciso di rivolgersi direttamente alla città, dando vita ad un’operazione di crowfounding, facendo, quindi, una raccolta di libere offerte.

Dalle esposizioni, ai contesti, ai cosplay, ai concerti alle proiezioni, tutto ha seguito il filo conduttore dei fumetti e dell’animazione. E non sono mancati i tornei di giochi di ruolo e la convegnistica sul fumetto. E non poteva mancare il concorso dedicato a Fiorella Folino, giovanissima lametina morta prematuramente a causa di un aneurisma cerebrale.

Stasera a chiudere la proiezione del film “Home” e le premiazioni dei concorsi, cosplay, contest e vari tornei.