Il Presidente della Regione Mario Oliverio ha ricevuto questa mattina, a Reggio, nella sede di palazzo 'Campanella', la nota atleta calabrese Giusy Versace

Reggio Calabria - Si è trattato di un incontro molto cordiale nel corso del quale la campionessa si è detta onorata di essere ricevuta dal Presidente della sua Regione dal quale ha anche avuto un omaggio floreale. Riferendosi alla sua recente esperienza, nella qualitá di ballerina, alla nota trasmissione di Rai uno "ballando con le stelle", Giusy Versace ha detto che si è trattato di "un'esperienza dura ma sono contenta perchè, incontrando la gente, ho capito che l'hanno vissuta assieme a me". Il Presidente Oliverio, dal canto suo, si è detto lieto per quello che la Versace riesce a dare nel campo dello sport e per quanto è riuscita a dimostrare anche in una trasmissione nazionale di grande successo portando un'immagine della Calabria autentica capace ed intelligente, diversa da quella negativa che spesso si tende a diffondere. "È stato un piacere e dobbiamo fare in modo di valorizzare questa figura - ha detto Oliverio- anche nell'appuntamento dei prossimi mesi che ci viene offerta dall'expo a Milano, dove, tra l'altro, la Versace risiede". In questa ottica si è anche convenuto di organizzare in Calabria qualche buona manifestazione a scopo di benificenza".