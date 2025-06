Un urlo liberatorio e l’abbraccio con il suo social media manager, dopo 48 ore e due minuti lunghi un’eternità. Alle 12.02 di questa mattina, Shame, pseudonimo di Fabio Enrico, ha festeggiato così il nuovo Guinness World Record, che ora dovrà essere certificato. L’artista ha rappato rime per due giorni consecutivi, senza mai fermarsi né dormire, usufruendo soltanto di cinque minuti di riposo ogni ora. Teatro della sua impresa è stato l’hotel Garden di Praia a Mare.

La sfida è stata documentata e trasmessa in diretta sulla piattaforma Twitch.

L'artista Shame si riappropria del primato che aveva fatto registrare nel 2021 e stabilisce un nuovo Guinness World Record, rappando rime per 48 ore e due minuti. Per la sua impresa ha scelto Praia a Mare.

Una lunga preparazione

Come ci spiega l’organizzatore della singolare maratona, Gennaro Iorio, che è anche il suo social media manager e personale collaboratore, la sfida ha richiesto una meticolosa preparazione, a partire dalla resistenza fisica alla nutrizione. In questa avventura lo hanno affiancato anche la cantante e vocal coach Ylenia Iorio, lo psicologo Gennaro Iorio e l’imprenditore Umberto D’Aniello.

Shame aveva già certificato il suo personale Guinness World Record nel 2021, a Milano, con 35 ore di freestyle consecutive, ma poi la sua impresa era stata superata dal rapper polacco Radosław Blonkowski. Ora, l’artista 32enne, si è ripreso la sua rivincita.

Praia social

Per l’occasione, le stanze dell’Hotel Garden hanno ospitato decine di influencer, tiktoker e stelle della tv da centinaia di migliaia di follower, arrivati nella città dell’isola Dino per supportare Shame e la sua impresa. Tra questi: Doomsart (illustratore tra i più seguiti in Italia con i suoi 166mila follower Instagram); Giuseppe Garibaldi (ex concorrente del Grande Fratello); Crytical (ex allieva di Amici); DevilA (ex allieva di Amici); B Aurora (tiktoker da 600mila follower); Claudia Ciccateri (tiktoker da 650mila follower ed ex concorrete di X Factor), IntrashTtenimento 2.0 (che ha una pagina su Instagram seguita da 1,9 milioni di follower).