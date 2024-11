Dopo il successo nella passata edizione, la Calabria e centinaia di migliaia di fan in tutta Italia facevano il tifo per rivedere in tv l'ex concorrente di Santa Cristina d'Aspromonte

In prima serata su Canale 5, lunedì 16 settembre, inizia il Grande Fratello 2024/2025, con un cast composto da concorrenti vip e persone che non appartengono al mondo dello spettacolo.

Dopo il successo conseguito nella passata stagione e lo sbalorditivo affetto del pubblico, il calabrese Giuseppe Garibaldi sperava di ricoprire un ruolo nella celebre trasmissione. La Calabria e centinaia di migliaia di fan sparsi in tutta Italia facevano il tifo per lui. Nei mesi scorsi, con Endemol Shine Italy, società che produce il GF, aveva anche realizzato in giro per lo Stivale i casting itineranti in cui venivano cercati i nuovi inquilini della casa. Sembrava il preludio di una nuova esperienza sul piccolo schermo. Un po’ tutti i suoi estimatori desideravano rivederlo in TV, ma, per adesso, le cose non sono andate a buon fine.

«Mi avrebbe fatto piacere partecipare, ma per ora non ci sono ruoli adatti a me – conferma ai nostri microfoni Giuseppe -. Però, non mi demoralizzo, in futuro non si sa mai. Mi sto muovendo anche su altri fronti, vorrei seguire corsi formativi e avere la possibilità di esprimermi nel difficile mondo dello spettacolo».

Nella diciottesima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici, come inviata social è stata confermata Rebecca Staffelli, mentre nelle ultime ore è stata ufficializzata anche la presenza, con il ruolo di opinionista, di Beatrice Luzzi.

«Sono molto contento per Beatrice – afferma Giuseppe -. Sono sicuro che si farà valere. È un ruolo che le si addice, perché ha una grande capacità empatica di leggere le persone. Sarà sicuramente un’ottima opinionista».

Giuseppe Garibaldi si sta facendo apprezzare, come già all’interno del programma di Canale 5, per le qualità caratteriali. Un esercito in continua crescita di sostenitori gli dimostra quotidianamente ogni bene. Il trentunenne continua a elogiare la bellezza della Calabria, a promuovere con la sua genuinità iniziative per farne scoprire i valori, e fa incetta di premi, come avvenuto qualche sera fa, il 12 settembre, a Reggio Calabria in Piazza Castello in occasione dell’evento “Chi non ride è fuori moda” in ricordo di Giacomo Battaglia.

Al momento, Giuseppe si trova a Santa Cristina d’Aspromonte, dove, circondato dall’affetto della propria famiglia, continua a coltivare i suoi sogni.