L'assessore regionale alla Cultura interviene allo Smau Calabria per premiare le aziende calabresi più innovative

CATANZARO - 'Una vetrina per l'innovazione calabrese e meridionale, con uno sguardo verso il Mediterraneo'. Con queste parole l'Assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri è intervenuto all'inaugurazione di SMAU Calabria avvenuta questa mattina alla Fondazione "Terina" di Lamezia Terme. La manifestazione, promossa dalla Regione Calabria con "CalabriaInnova", è stata introdotta dall'Amministratore Delegato di SMAU Pierantonio Macola e dal Presidente di Fincalabra Luca Mannarino. E' stato quindi assegnato, in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria rappresentato dal presidente regionale Mario Romano e dal Presidente di Catania Antonio Perdichizzi, il Premio "Lamarck" alle start up calabresi maggiormente mature per il mercato, che sono Altrama Italia, GiPStech e Spitch e che rappresenteranno l'Italia alla tappa di SMAU a Berlino. Successivamente, si e' passati al Premio Innovazione ICT Calabria: tra i finalisti ha visto quindici aziende che hanno sperimentato soluzioni tecnologiche per migliorare produzione e servizi. I premiati sono stati Fontana della Salute (Acqua Sorbello), La Mia Energia, Parco Ludico Tecnologico ambientale di Ecolandia e Innovazione Tecnologica di Catanzaro. I lavori stanno proseguendo nel pomeriggio e dureranno fino a domani pomeriggio, con presentazioni di start up, convegni e workshop tematici, con particolare attenzione ai progetti finanziati da "CalabriaInnova".