Sono già in vigore a Cosenza, alcuni divieti di sosta e di circolazione, in applicazione delle ordinanze emesse dal comando di polizia municipale, per consentire lo svolgimento di alcune manifestazioni musicali del Festival delle invasioni, e per le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine e della Madonna della Sanità.

I provvedimenti sul traffico a Portapiana

E' già attivo dal pomeriggio di ieri, 11 luglio, e resterà in vigore fino alla mezzanotte del 14 luglio, il divieto di sosta e di transito su Via Portapiana, in occasione degli annuali festeggiamenti per la Madonna della Sanità e dei Santi Medici. Sabato 13 luglio inoltre, sarà interdetto il traffico dalle ore 19 alle ore 23, per il passaggio della processione sulle seguenti strade: Piazzale Chiesa S. Maria, via Donato Morelli, via Don Luigi Federico, via Portapiana, Corso Vittorio Emanuele, via Archi di Ciaccio, via Pirro Schettino, via Portapiana, via Donato Morelli, Piazzale Chiesa S. Maria. Istituito anche per domenica 14 luglio, dalle ore 16 alla mezzanotte, il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della strada comunale per contrada Badessa, dall’intersezione con via Donato Morelli al ponticello, direzione Donnici. Sempre domenica 14 luglio, dalle ore 21 alla mezzanotte, è istituito il divieto di transito su via Donato Morelli, tra l’incrocio con la strada comunale per contrada Badessa e l’incrocio con la strada comunale per contrada Timpone degli Ulivi, all'altezza del serbatoio dello Zumbo.

I festeggiamenti di Santa Maria a Donnici

In occasione della tradizionale processione in onore della Madonna del Carmine, martedì 16 luglio, dalle ore 20,30 alle ore 22,30 sarà vietato il transito lungo il seguente percorso: Chiesa Santa Maria – Corso dei Bruzi – Bivio Donnici – Corso Dei Bruzi - Via Santa Maria - Chiesa Santa Maria.

Festival delle Invasioni

Dal 16 al 20 luglio il centro storico di Cosenza ospiterà diversi eventi del Festival delle Invasioni. Tutte le manifestazioni musicali si terranno in piazza XV Marzo e nella vecchia villa comunale. Pertanto, il comando della Polizia Municipale ha predisposto con ordinanza i seguenti provvedimenti sul traffico e sulla sosta:

Divieto di transito su Piazza XV Marzo

- dalle ore 8,00 del 13 luglio alle ore 9,00 del 21 luglio, sul lato della piazza interessata al posizionamento del palco, così come delimitata ed indicata dalla segnaletica in loco;

- dalle ore 15,00 alle ore 4,00 del giorno successivo, dal 16 al 20 luglio, su tutta la piazza.

Divieto di transito su Corso Telesio

- dalle ore 15,00 alle ore 4,00 del giorno successivo;

- dal 16 al 20 luglio, su tutta la piazza.

Divieto di transito su Via Paradiso

- dalle ore 15,00 alle ore 4,00 del giorno successivo;

- dal 16 al 20 luglio, su tutta la piazza.

Istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione dalle ore 14,00 alle ore 04,00 del giorno successivo, dal 16 al 20 luglio su:

- Via Siniscalchi, lato sinistro, da via Paradiso all'altezza della fontana dei tredici canali a corso Vittorio Emanuele;

- Via Petrarca lato destro, da piazza Spirito Santo ad ingresso vecchia villa comunale e lato sinistro da ingresso vecchia villa comunale a fontana dei tredici canali;

- Corso Telesio per l'intera estensione.

Su Via Paradiso sarà predisposta un'area di sosta riservata per i veicoli al servizio delle persone con disabilità.