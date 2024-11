La trasmissione "Zigo Zago", condotta da Simona Tripodi e Italo Palermo su LaC OnAir, ha offerto uno spazio dedicato alla cultura musicale irlandese, ospitando i “Gluekners”, una band che unisce la tradizione celtica a influenze italiane, in particolare calabresi. Con la loro fusione di sonorità celtiche, pop e rock, il gruppo, capitanato da Teddy Condello alla chitarra e Paola Nicolò voce, hanno raccontato il loro percorso e la passione che li lega alla musica e alla cultura folk, presentando brani originali e contaminazioni innovative

Il gruppo, fondato nel 2002 da Paolo De Benedetto e Aurora Surace, nasce dall’amore per la musica folk irlandese e si è evoluto in un progetto che oggi mescola generi diversi, dal pop al rock, mantenendo una forte radice folk. Paola Nicolò, voce del gruppo dal 2010, ha spiegato come la band sia passata da una formazione strumentale a una band completa, inserendo nuovi membri come il polistrumentista Gianluigi Lombardo e il chitarrista Teddy Condello. Il gruppo è cresciuto, diventando un simbolo di fusione culturale, riuscendo a coniugare la tradizione irlandese con quella italiana. Durante l’intervista, Nicolò ha raccontato le sfide incontrate nel far conoscere la loro musica, soprattutto in Calabria, una terra profondamente legata alla musica popolare locale. Nonostante le difficoltà iniziali, i “Gluekners” sono riusciti a conquistare il pubblico grazie alla loro autenticità e alla capacità di rendere accessibile un genere musicale spesso considerato di nicchia.

Il punto forte della band è proprio la loro capacità di raccontare storie attraverso la musica. Tra i loro brani più apprezzati c’è una danza ispirata alla leggenda della fata Morgana. L’esibizione dal vivo di questo brano mostra la potenza narrativa del gruppo, che unisce musica e recitazione, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva. Nonostante il legame con la tradizione celtica, i “Gluekners” non si fermano a un genere definito. Come sottolineato durante la puntata, la loro musica è frutto di una continua evoluzione e contaminazione. Non solo richiamano le sonorità celtiche, ma creano una vera e propria fusione con il rock progressivo e altre influenze, rendendo i loro brani unici. La band ha annunciato che a breve uscirà il loro nuovo album, Origini, che rappresenterà una sintesi delle loro esperienze musicali e culturali. I “Gluekners”, infatti, non si limitano alla riproduzione di musica celtica, ma portano avanti una ricerca artistica che include anche il teatro e la recitazione, grazie alla formazione teatrale di Paola Nicolò.

Durante l'intervista, Simona Tripodi ha evidenziato il successo del gruppo, citando la loro partecipazione a eventi importanti di contest musicali. I “Gluekners”, dunque, continuano a fare strada, portando avanti la loro missione di diffondere la musica irlandese e calabrese in un formato innovativo e originale. La fusione di culture, tradizioni e generi musicali è ciò che rende i “Gluekners” una band unica nel suo genere. Con il loro nuovo album in arrivo e una crescente notorietà, continuano a rappresentare l'innovazione e la passione per la musica, unendo due mondi apparentemente distanti: l’Irlanda e la Calabria.

Rivedi la puntata di Zigo Zago su Lacplay.it.