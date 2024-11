VIDEO | Il cantante 18enne di Mirto Crosia, nel Cosentino, ha conquistato tutti con la sua straordinaria voce. Sul palco si è esibito con una cover di "I Have Nothing" di Whitney Houston ( ASCOLTA L'AUDIO )

Il 18enne Antonio Vaglica, di Mirto Crosia nel Cosentino ha trionfato nell'edizione 2022 di Italia's Got Talent. Il giovane cantante calabrese ha conquistato il pubblico a casa e i giudici del talent, andato in onda su Sky uno e in streaming su Now e su TV8.

Dopo essere diventato il primo finalista del programma, grazie al Golden Buzzer ricevuto da Elio, nello scorso mese di gennaio, Antonio Vaglica questa sera si è esibito con una cover di "I Have Nothing" di Whitney Houston. Un'esibizione perfetta che gli ha permesso di vincere il talent e di portarsi a casa anche un assegno da 100mila euro. Sul podio anche il ballerino non udente Simone Corso e l'illusionista toscano Francesco Fontanelli.

Una vittoria che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio e che viene da lontano, Antonio studia infatti musica da quando aveva 5 anni. Nel 2019 partecipò a Sanremo Young. Il trionfo di Antonio è stata accolto con soddisfazione anche dal Comune di Crosia: «Siamo al settimo cielo per lui e con lui», si legge sulla pagina ufficiale del centro del Cosentino.

La finalissima del talent è stata condotta da Lodovica Comello, con i giudici Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Ospiti della serata Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda.