Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, terrà un concerto sulla spiaggia a Praia a Mare il prossimo 7 agosto. Ad annunciarlo questa mattina lo stesso artista durante la conferenza stampa dedicata al suo nuovo progetto itinerante, "Jova Beach party", che lo vedrà calarsi negli originari panni di deejay per animare le notti delle coste di mezza Italia. E non solo: ci sarà anche un evento ad alta, altissima quota.

L'annuncio è arrivato quasi a sorpresa. Sulla pagina del Comune della città dell'isola Dino ieri era apparso un messaggio: «Il Sindaco Antonio Praticò e l'Amministrazione Comunale, Vi invitano a seguire la diretta su questa pagina che inizierà domani 06 dicembre 2018 alle ore 12:00, con cui Lorenzo Jovanotti comunicherà un grande evento!». E così a mezzogiorno in punto i "sospetti" sono diventati certezze.

L'area designata alla manifestazione è quella della spiaggia antistante l'isola di Dino. Il costo del biglietto, ha detto Jovanotti ai giornalisti, è stato fissato a 52 euro per tutti, ma i bambini sotto gli 8 anni entreranno gratis.

Una festa sulla spiaggia

Concerto non è esattamente quello che ha in mente l'autore scanzonato di "Ciao Mamma" o "Ragazzo Fortunato". Il cantautore, sulla scena da oltre 30 anni, vuole ricreare delle vere e proprie feste in spiaggia, con tanto di stand, giochi e, perché no, tuffi in mare, purché sia tutto all'insegna dell'improvvisazione.

15 date in tutto

Le date fissate nell'arco di qualche settimana sono 15. Si comincia da Lignano Sabbiadoro, (6 luglio), poi Rimini (10 luglio), Castel Volturno (13 luglio), Ladispoli (16 luglio), Barletta (20 luglio), Olbia (23 luglio), Albenga (27 luglio), Viareggio (30 luglio), Lido di Fermo (3 agosto), Praia a Mare (7 agosto), Roccella Jonica (10 agosto), Vasto (17 agosto). Inoltre per le date del 13 e del 20 agosto, i concerti si terranno in Basilicata e nel nord Adriatico in località che verranno rese note successivamente. Ci sarà anche un evento in Alto Adige, a Plan De Corones, precisamente il 24 agosto, ma a 2275 metri sul livello del mare. In pratica, sulle Dolomiti.

Il commento di De Lorenzo

Antonino De Lorenzo, l'assessore al turismo, spettacolo ed attività produttive della città, si dice addirittura commosso per il risultato. «Sentire Jovanotti che nomina Praia a Mare insieme alle più importanti località turistiche d'Italia - ha detto pubblicamente - mi fa capire che tutto il fatto fino ad ora è fatto bene e che deve continuare». E poi l'immancabile slogan che accompagna tutti i grandi eventi praiesi: «Lasciatemi dire.... #PraiaSplende».