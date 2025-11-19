Sarà di certo una grande festa di musica all'insegna della fratellanza, il concerto di Jovanotti a Catanzaro. La data da segnare è quella di domenica 22 agosto 2026, una delle sette del Jova Summer Party che dal 7 agosto ad Olbia al 12 settembre a Roma toccherà anche le tappe di Montesilvano, Barletta, Napoli e Palermo.

Credibilità e centralità

Monteverdi

«Siamo riusciti ad arrivare a Jovanotti tramite la credibilità di questa amministrazione – afferma con un certo orgoglio Donatella Monteverdi, assessore comunale all’Istruzione ma anche allo Spettacolo – e grazie anche alla nostra invidiabile posizione logistica che ci mette al centro della Calabria e che secondo me deve essere opportunamente sfruttata.

Abbiamo degli accessi importanti, l'aeroporto, le due stazioni ferroviarie, la SS106, insomma, quindi tutto questo ci rende particolarmente allettanti, specie rispetto alle altre città della Regione che erano in lizza».

Location

L'appuntamento è previsto nella nuovissima Calabria Music Arena, un'area allestita nel Campus universitario UMG “Venuta” poco distante da dove nel 2004 si tenne lo storico happening di Vasco Rossi.

Sarà appunto nel campus universitario, nella parte diciamo prospiciente, il Centro Sportivo Universitario che si allestirà in questi mesi, sarà veramente un duro lavoro e questa cosa ci dà più opportunità. Innanzitutto il fatto bellissimo di ospitare uno straordinario artista come Jovanotti nel nostro Campus universitario e poi ovviamente il fatto che probabilmente avremmo anche delle altre sorprese legate a Jovanotti, quindi ora vediamo, ci stiamo lavorando».

C'è una stima di capienza indicativa?

«Sì – ha precisato ancora la Monteverdi – dovrebbe essere intorno ai 50mila posti».

Intanto i biglietti per l'Arca di Lorè, il nuovo progetto di Lorenzo Jovanotti, sono già disponibili sui circuiti autorizzati e variano dai 69 euro + commissioni del posto libero ai 399 per ingresso con auto o moto ed altri benefit tra cui accesso libero alla zona fronte palco, cocktail ed assistenza».