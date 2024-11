Atteso appuntamento quello alla Summer Arena di Soverato il prossimo 8 agosto dove Fiorella Mannoia dedicherà il suo concerto a Lucio Dalla

Sarà l’appuntamento più raffinato di questa prima edizione della Summer Arena, il concerto che Fiorella Mannoia terrà a Soverato il prossimo 8 agosto, nell’ambito della programmazione estiva presentata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese. E lo sarà ancora di più, poiché interamente dedicato a Lucio Dalla. La rossa della canzone italiana, dopo tre anni dalla pubblicazione dell’album “A te”, è voluta tornare a dedicare una serie di concerti a questo artista, cantautore geniale, ma prima di tutto una persona a cui era legata da anni da un rapporto profondo di stima e affetto reciproci, una persona che ha segnato il suo percorso artisti e personale, che ha fortemente influenzato il suo modo di esprimersi.

In questo tour, Fiorella Mannoia presenterà non solo i brani che ha incluso in “A te”, ma anche altri brani del repertorio di Lucio Dalla per straordinari ed irripetibili eventi interamente dedicali al cantautore bolognese.



I biglietti per assistere al concerto di Soverato sono in prevendita attraverso il circuito Ticket Service Calabria, partner di TicketOne, nei punti vendita abituali e online. La Summer Arena si suddivide in vari settori tutti con posti a sedere numerati. Per il concerto di Fiorella Mannoia i costi sono i seguenti: 85,00 € Settore Vip; 48,00 € Settore Gold; 43,00 € Settore Poltronissima; 38,00 € Settore Poltrone e Tribuna Frontale; 33,00 € Tribuna Blu e Gialla.