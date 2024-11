L’Estate Reggina 2019, il tradizionale cartellone di eventi estivi della Città dello Stretto, si è confermata tra le edizioni di maggior successo, sia in termini di presenze di pubblico sia per la risonanza mediatica, dovuta innanzitutto all’altissimo spessore artistico di un programma che si è arricchito, anche grazie agli eventi del “Reggio Live Fest”, di spettacoli unici, tra i più attesi in Calabria e al Sud. A chiudere la lunga serie di appuntamenti di ogni tipo, aperta il 20 luglio all’Arena dello Stretto dall’evento mondiale con Max Weinberg, il celebre batterista della E Street Band di Bruce Springsteen, sarà sabato 21 settembre alle ore 21.30 il live di Carmen Consoli con la sua band e il suo grande allestimento, organizzato in Piazza Indipendenza dalla Città Metropolitana. Il concerto, come riferisce una nota stampa, sarà ad ingresso libero.

La cantantessa siciliana in riva allo Stretto

La “cantantessa” siciliana, come amano chiamarla i suoi fan, chiuderà a Reggio pure il suo “Summer Tour 2019” e la sezione dell’Estate Reggina dedicata alla grande musica d’autore italiana, che ha visto in Piazza Castello i successi di Max Gazzè, Carl Brave e Levante, capaci di attrarre giovani da tutto il Sud. Per l’occasione, la Città Metropolitana si avvarrà della struttura tecnico-artistica della Show Net di Ruggero Pegna. A spiccare, negli eventi in città, anche l’incantevole prima assoluta del violista Alessandro Quarta con l’Orchestra Roma Sinfonietta, considerato dalla “Cnn” uno dei più grandi musicisti a livello internazionale, i Beatbox, la beatlesband numero uno al mondo, che ha letteralmente infiammato l’Arena strapiena e l’omaggio ai Queen con i Queenmania e Katia Ricciarelli.

Successo per gli eventi estivi

Apprezzatissimo Il Reggio Live Fest, parte integrante e fondamentale dell’ Estate Reggina, nato dal protocollo d’intesa tra “Alziamo il Sipario”, festival della Città di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, il festival del live d’autore di Pegna, che ha consentito di predisporre alcuni eventi con fondi regionali ed europei, essendo stati entrambi riconosciuti dall’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria quali “Grandi Festival Storicizzati Internazionali” per la «Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria». Grazie al protocollo d’intesa con “Alziamo il Sipario”, già confermati anche alcuni dei prossimi eventi reggini di “Fatti di Musica”: il musical colossal “Priscilla la regiona del deserto”, la produzione australiana tra le più imponenti al mondo, nei giorni 6 e 7 dicembre al Palacalafiore con repliche alle ore 10 per le scuole e alle 21 per tutti, il Musical per bambini e famiglie Geronimo Stilton alle ore 17 di sabato 7 dicembre al Palacalafiore, portato in scena dalla stessa compagnia di Priscilla (tra la replica del mattino e quella serale) e, attesissimo, l’unico live per Calabria e Sicilia del tour mondiale di Mika, tra le pop star più amate, in uscita il 4 ottobre con il nuovo album.