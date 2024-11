La 46P/Wirtanen, la cometa scoperta nel 1948 dall'astronomo statunitense Carl Alvar Wirtanen, si sta avvicinando alla Terra. Malgrado abbia solo 1,2 km di diametro (una montagnetta spaziale), dovrebbe brillare in cielo per diversi giorni, perché a metà dicembre si troverà a passare molto vicina sia alla terra sia al sole. La Calabria ha deciso di organizzare serate osservative pubbliche per assistere a questo spettacolare evento. A Mendicino, l'associazione culturale "Gruppo Astrofili Giovan Battista Amico" ha organizzato, per il 16 dicembre, una serata allo stadio comunale. Le attività della serata verranno suddivise in turni della durata di circa un’ora e grazie alla presenza di telescopi sarà possibile osservare il cielo.

Il programma prevede, per ogni turno: la visione ai telescopi della cometa e di altri oggetti del cielo profondo; l'illustrazione delle costellazioni, dei loro allineamenti celesti e della mitologia ad esse collegata; attività ludiche e illustrative pensate per i bambini. I membri del Gruppo Astrofili saranno a disposizione per guidare l'osservazione e l'accesso agli strumenti sarà garantito a tutti.

Il Gruppo Astrofili è un'associazione che pone particolare attenzione alla divulgazione inclusiva, una pratica pionieristica in Italia, che ha tra gli obiettivi quello di rendere le attività fruibili anche ai portatori di disabilità, superando così le barriere alla crescita intellettuale dell'individuo e in linea con il solco tracciato dagli articoli 9 e 33 della Costituzione Italiana.

Anche a Reggio Calabria il 12 dicembre, al Planetario Pythagoras verrà organizzata una serata che consentirà ai tanti visitatori di utilizzare i telescopi per osservare lo spettacolo della cometa, che farà capolino tra le stelle del cielo. Il Planetario di Reggio è famoso per organizzare questi eventi astronomici.