Incastonata come un gioiello nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, la cittadina di Gerace si prepara alla XXIII edizione de Il borgo incantato – L’arte di strada nei vicoli, il festival internazionale di arte di strada, teatro urbano e circo contemporaneo che ogni anno accoglie i migliori artisti e musicisti di strada provenienti da ogni parte del mondo. La nuova edizione della manifestazione, dal 26 al 28 luglio (con anteprima il 25 luglio), che attira tantissimi visitatori grandi e piccoli da tutta la Calabria e oltre, vedrà artisti in rappresentanza di 7 nazioni (Cina, Giappone, Iran, Italia, Canada, Cile e Inghilterra) con un focus speciale dedicato all’Oriente e alle sue coreografie e musiche ipnotiche.

Un grande evento organizzato dal Comune di Gerace, con la direzione artistica di InStrada srl di Gigi Russo, e finanziato con il progetto pilota "Gerace Porta del Sole" - Pnrr - M1C3 Intervento 2.1 - Ministero della Cultura - Programma Ue Next Generation Eu. «Da quando ci siamo insediati un mese fa, l'organizzazione del festival Il borgo incantato è stata una delle nostre priorità, seconda solo all'emergenza idrica – sottolinea il sindaco di Gerace Rudi Lizzi -. Organizzazione che è stata fatta in toto grazie alla buona collaborazione messa in atto dall'amministrazione appena insediata con il direttore artistico, i dirigenti di settore e tutti i dipendenti coinvolti. Questo festival organizzato con i fondi del Pnrr ci permetterà di dare un respiro diverso alla manifestazione che è giunta alla 23° edizione, e che vede anche l'introduzione di artisti locali fortemente voluta da questa amministrazione».

L'anteprima del 25 luglio

Anteprima da non perdere il 25 luglio, con l’esibizione di Eduardo de Crescenzo, che interpreta per la prima volta la canzone classica napoletana e racconta la nascita della “forma canzone” come oggi la intendiamo, accompagnato dal talentuoso pianista Julian Oliver Mazzariello. Ci sarà inoltre Joji Hirota, eclettico multipercussionista, compositore e cantante giapponese, vincitore di premi internazionali per le sue originali composizioni, con il collettivo KyoShinDo, che pratica lo studio delle percussioni giapponesi taiko e delle arti tradizionali giapponesi presso il KyoShinDo Taiko Dojo situato sulle alture dell'Appennino ligure. Si dice del maestro Hirota che come Kurosawa per il cinema, sia riuscito, in campo musicale, a coniugare il passato, il presente e il futuro del Giappone. Due artisti di calibro mondiale che daranno il via ad un festival carico di sorprese con un programma che lascerà il pubblico a bocca aperta e con gli occhi incantati verso il cielo. La serata si concluderà con la presentazione di tutti gli artisti che si esibiranno dal 24 al 26 luglio nel corso del festival e con la consegna di un premio alla carriera a Saeed Fekri, artista iraniano che da tanti anni con simpatia e professionalità calca le strade e i palchi della penisola e del mondo intero elargendo, con grande generosità, poesia e divertimento.

Il programma del festival

I vicoli, le piazze e gli angoli del borgo, che troneggia su una collina della Locride circondata dagli ulivi e più in lontananza dai colori scintillanti del Mar Ionio, si riempiranno di meraviglie e magia. Gerace, tra i borghi più belli d’Italia e comune Bandiera arancione del Touring Club Italiano, farà da cornice a performance di giocoleria, coinvolgenti esibizioni di marching band, aree street food con degustazioni dei migliori prodotti della tradizione locale, laboratori e giochi per stupire bambini ed adulti di ogni età. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti con inizio alle 20.30 e fine alle 24.00.

Sarà uno show fatto di numeri sorprendenti, improvvisazione e comicità quello dell’artista cileno El Kote, maestro della giocoleria, dell’acrobatica e dell’equilibrismo fuori dal comune. Bisognerà guardare spesso in alto anche per ammirare Piano Sky che porterà a Gerace la magia di un pianoforte e di una pianista sospesi a 4 metri di altezza, fra lo stupore del pubblico. La notte stellata del borgo si tingerà di illusionismo e note speciali, in un’atmosfera sognante. E sarà un’esibizione straordinaria quella di Italy Lion e Dragon Dance che incantano il pubblico con la danza del leone sui pali e la danza del drago, difficilissimi esercizi di forza, equilibrismo e sincronismo, che interpretano coreografie tradizionali cinesi al ritmo incessante di tamburi, piatti e gong. Quando a Gerace risuoneranno in modo travolgente trombe, tamburi, tube e tromboni sarà il momento della Rusty Brass Band, che riempirà vicoli, strade e piazze con ritmi funk, rock, sonorità balcaniche ed esotiche. Tantissimi palloni variopinti di tutte le dimensioni inonderanno Piazza del Tocco con la Mabò Band, che trasporterà il pubblico in un vortice di emozioni colorate e in una discoteca a cielo aperto.

Per la prima volta in Europa, l’artista cinese Ma Kenluck farà vivere a Gerace uno spettacolo acrobatico ai limiti del possibile, esibendosi con una verticale su una pila di sedie poggiata su quattro bottiglie, che diventerà via via sempre più alta. Leggiadre farfalle e meduse luminose vibreranno nell’aria in una danza ipnotica e piena di poesia con gli acrobati e le ballerine della compagnia Corona Events che farà sognare ad occhi aperti gli spettatori. Corona Events stupirà il borgo anche con la sua più recente produzione: “Lilith”, uno spettacolo che prevede l’utilizzo di trampolieri, la pole dance ed un uso poetico ed elegante delle luci e del fuoco. Uno show continuativo della durata di 45 minuti dove tutti gli elementi si fondono armoniosamente per creare una magia ardente e indimenticabile.

Amici di lunga data de Il borgo incantato, tornerà anche quest’anno a Gerace la Compagnia Nando e Maila. Con lo spettacolo di circo contemporaneo Kalinka, che viene rappresentato per la prima volta a Gerace, porteranno in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia, tra contorsionismi musicali molto divertenti. Una commedia romantica e sofisticata tra un giro vorticoso e l’altro di hula hoop è quella proposta da Andreanne Thoboutot. L’artista canadese crea vortici di entusiasmante divertimento scaldando i cuori con disinvoltura e spensieratezza in un universo di prodezze. Wunder Tandem si presenterà a Gerace così: come un duo acustico, cross-gender, leopardato, che il pubblico non potrà non amare alla follia. Due voci, una fisarmonica ed un mini drum set, per un duo dall’animo disco-punk che con i suoi mashup musicali non passerà sicuramente inosservato.

Inoltre, durante tutte le giornate della XXIII edizione de Il Borgo Incantato, tutti potranno cimentarsi con i giochi di una volta, costruiti artigianalmente da Cai Mercati, e pensati per bambini ed adulti di tutte le età. Giochi costruiti in legno e materiali poveri, laboratori in cui rinasce la creatività del riuso per stimolare la fantasia, la cooperazione e le abilità, rivivendo le risate dei tempi andati quando ci si divertiva con poco, con ciò che si aveva a disposizione.

L’edizione 2024 de Il Borgo Incantato è finanziato con il progetto pilota "Gerace Porta del Sole" - Pnrr - M1C3 Intervento 2.1 - Ministero della Cultura - Programma Ue Next Generation Eu.